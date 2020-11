PFR: wdrożona zostanie Tarcza Antykryzysowa 2.0

W związku z restrykcjami sanitarnymi wdrożona zostanie Tarcza Antykryzysowa 2.0 w celu ochrony miejsc pracy i firm - napisał w środę na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"W związku z restrykcjami sanitarnymi, wdrożona zostanie Tarcza Antykryzysowa 2.0 - 10 działań celem ochrony miejsc i przedsiębiorstw. Zespół Grupa_PFR ponownie zrobi wszystko, aby pomóc firmom i pracownikom możliwie bezpiecznie przejść przez kolejną falę pandemii" - czytamy na Twitterze.

Prezes PFR odniósł się w ten sposób do informacji premiera Mateusza Morawieckiego o zwiększeniu obostrzeń sanitarnych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Czytaj: Praca zdalna i lockdown dla handlu. Rząd wprowadza nowe obostrzenia

Pakiet 10 działań osłonowych dla gospodarki w związku z częściowym #lockdown. Cześć instrumentów już wdrożona. Pozostałe powinny będą uruchomione po notyfikacji pomocy i zgodzie ⁦@EUinPL⁩ w możliwie krótkim terminie pic.twitter.com/MknYxtNzXz — Paweł Borys (@PawelBorys_) November 4, 2020

"Wprowadzamy kolejne zasady bezpieczeństwa" - napisano na stronach rządowych.



Jak wskazano, w związku z nowymi obostrzeniami, które dotkną część branż, np. handel, usługi hotelarskie, rząd przygotował 10 działań antykryzysowych dla przedsiębiorców.



Pierwszy to dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. Chodzi o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. Rozwiązanie to będzie adresowane dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.



Drugie działanie, to umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR. "Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc." - napisano.



Trzecie działanie, to wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla dużych firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty). Zostanie zmieniona zasada liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec - sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. - marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Zapowiedziano wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP. To rozwiązanie jest adresowane do dużych firm, dużych MŚP i dotyczy wszystkich branż.



Kolejne działanie to pożyczki długoterminowe z gwarancją dla wszystkich branż oraz tych objętych restrykcjami sanitarnymi. "Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami" - wyjaśniono.