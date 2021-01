PFR: wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla firm przekroczyło 1 mld zł.

Wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla firm przekroczyło 1 mld zł - poinformował w czwartek na Twitterze Polski Fundusz Rozwoju.

"Po 5 dniach funkcjonowania Programu kwota pomocy wypłacona z Tarczy Finansowej PFR 2.0 przekroczyła 1 mld zł. Wsparcie otrzymało m.in. 1800 restauracji i placówek gastronomicznych, 514 hoteli, 317 obiektów noclegowych. Działamy dalej" - czytamy.

Przygotowana przez rząd i PFR Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Dotyczy to przedsiębiorstw działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Chodzi m.in. o: restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie i te z sektora edukacji.

Wartość pomocy dla MŚP to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających do 9 osób, i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Według szacunków PFR z Tarczy Finansowej 2.0 może skorzystać ok. 40-70 tys. firm.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.