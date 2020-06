PFR wzywa kantory, które podały błędne dane ubiegając się o subwencje z Tarczy Finansowej, o zwrot pieniędzy

PFR chce, by kantory, które zawyżyły wartość swoich obrotów i przez to błędnie zostały zakwalifikowane do subwencji z Tarczy Finansowej, zwróciły pieniądze. Gdy to zrobią będą mogły złożyć prawidłowe wnioski - poinformował w środę Fundusz.

117 kantorów zawyżyło obroty i sumy bilansowe, w efekcie czego błędnie zakwalifikowano je jako MŚP, które otrzymują subwencje obliczane jako procent obrotu, a nie jako mikro firmy dostające subwencje w przeliczeniu na liczbę pracowników - poinformował PAP rzecznik Polskiego Funduszu Rozwoju Michał Witkowski.

Dodał, że 10 czerwca br. zarząd PFR wstrzymał wypłatę subwencji finansowych w ramach toczących się postępowań wyjaśniających. "PFR kieruje do kantorów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zawyżenia kwot obrotu i błędnej kwalifikacji jako MŚP, pismo wzywające do weryfikacji prawidłowości złożonych oświadczeń oraz zwrotu subwencji finansowych na rzecz PFR na zasadach określonych w regulaminie" - zaznaczył Witkowski.

Poinformował, że fundusz zakłada, iż kantory, które błędnie określiły wartość obrotów i dokonały błędnej kwalifikacji swojej działalności w ramach MŚP, zwrócą pieniądze. Po zwrocie uzyskanych nieprawidłowo subwencji finansowych będą one mogły złożyć prawidłowe wnioski.

W komunikacie podano, że w przypadku stwierdzenia przez PFR działania niezgodnego z prawem i w złej wierze, Fundusz podejmie kroki prawne wobec tych podmiotów, w tym zawiadomi organy ścigania.

W środę na Twitterze prezes PFR Paweł Borys napisał, że system subwencji Tarczy Finansowej nie ma luk, ale niektóre firmy składają fałszywe oświadczenia. "To nie są luki, tylko fałszywe oświadczenia niektórych firm (w tym przypadku ok 117 kantorów) składane przy wnioskowaniu o subwencje z #TarczaFinansowaPFR! Ale jako @Grupa_PFR sami przy kontroli zidentyfikowaliśmy te przypadki i wystąpiliśmy o zwrot subwencji. System działa!" - czytamy.

Polski Fundusz Rozwoju wypłacił już subwencje finansowe 273 tys. 185 przedsiębiorstwom na kwotę 50,8 mld zł.