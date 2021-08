PFR zainwestował w spółkę, która pracuje nad technologią bakteriofagową

PFR Life Science należąca do Polskiego Funduszu Rozwoju została jednym z inwestorów firmy Proteon Pharmaceuticals, która pracuje nad technologią bakteriofagową, mogącą przyczynić się do obniżenia zawartości antybiotyków w żywności - poinformował we wtorek Polski Fundusz Rozwoju.

Napisano, że PFR Life Science - spółka celowa Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju - przeprowadziła kolejną inwestycję w sektorze biotechnologicznym, biorąc udział w rundzie finansowania przeprowadzonej przez Proteon Pharmaceuticals, w ramach której firma pozyskała 21 miliony euro. Środki te - jak czytamy - zostaną przeznaczone na przyspieszenie wdrożenia rynkowego produktów firmy oraz na dalsze inwestycje w rozwijanie technologii bakteriofagowej. Dodano, że pozostałymi udziałowcami emisji zostali m.in. Nutreco, Aqua-Spark, Montis Capital i Seventure.

Jak napisano, Proteon Pharmaceuticals jest "liderem w zakresie precyzyjnej modulacji mikrobiomu w celu poprawy zdrowia ludzi i zwierząt". Wyjaśniono, że innowacyjna spółka stworzyła zaawansowaną platformę technologii bakteriofagowej, która wykorzystuje biologię molekularną, genomikę, bioinformatykę oraz sztuczną inteligencję (AI) w celu tworzenia precyzyjnych i bezpiecznych rozwiązań antybakteryjnych opartych na bakteriofagach.

"Inwestycja w Proteon Pharmaceuticals bardzo dobrze wpisuje się w strategię spółki PFR Life Science, której misją jest wspieranie polskich innowacyjnych firm mających potencjał, aby zaistnieć na globalnych rynkach. Proteon ma szansę stworzyć nową kategorię produktową, dzięki czemu może przyczynić się do obniżenia konsumpcji antybiotyków w łańcuchu produkcji żywności. Jest to ważny trend, który wspieramy podobnie jak regulatorzy i konsumenci na całym świecie" - powiedział cytowany w informacji prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Jak wskazał prezes Proteon Pharmaceuticals Jarosław Dastych, środki pozyskane od inwestorów wesprą działania spółki dążące do zmniejszenia użycia antybiotyków w hodowli zwierząt oraz wspierania zrównoważonej produkcji białka i poprawy zdrowia ludzi. "Jesteśmy dumni, że potencjał naszej firmy został doceniony przez tak szeroką grupę inwestorów branżowych i finansowych, którzy tak jak my wierzą w wyjątkowość możliwości bakteriofagów" - powiedział.

Napisano, że bakteriofagi (zwane również fagami) są najmniejszymi, najliczniejszymi i najstarszymi organizmami na naszej planecie. Ich celem jest zwalczanie chorobotwórczych bakterii w organizmie. Wyjaśniono, że fagi to wirusy, które infekują tylko komórki bakteryjne, dlatego od czasu ich odkrycia ponad 100 lat temu postrzegane były jako obiecujący produkt przeciwdrobnoustrojowy. Były stosowane jako terapie antybakteryjne w latach 20. i 30., ale stopniowo zostały wyparte przez antybiotyki. Jednak wraz z narastającym problemem oporności na antybiotyki bakteriofagi ponownie pojawiły się jako technologia zapobiegająca infekcjom bakteryjnym.

Według prognoz brak działań w zakresie oporności na antybiotyki może doprowadzić nawet do 10 milionów zgonów do 2050 roku i szacunkowych 66 bilionów dolarów strat ekonomicznych.

Napisano, że Proteon Pharmaceuticals jest pionierem w obszarze opracowywania produktów opartych na bakteriofagach przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych. Dwa główne produkty firmy to koktajle bakteriofagowe zwalczające bakterie Salmonella i Escherichia coli w hodowli drobiu. Firma oferuje również dodatki zawierające bakteriofagi przeznaczone dla ryb hodowlanych oraz pracuje nad rozwiązaniem dla krów mlecznych.

