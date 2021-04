PFR zainwestuje w budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie

Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do grona instytucji finansujących budowę w Olsztynie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Inwestycja zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów komunalnych.

FIS FIZAN, fundusz inwestycyjny zarządzany przez PFR, oraz spółka Dobra Energia dla Olsztyna podpisały umowę, na mocy której PFR dokona długoterminowej inwestycji w formie objęcia obligacji wyemitowanych przez Spółkę Dobra Energia dla Olsztyna o wartości 48 mln zł - podało PAP w środę biuro prasowe Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wskazano, że środki posłużą do częściowego sfinansowania budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej opadów komunalnych o mocy cieplnej 28 MWt i mocy elektrycznej 10 MWe oraz Kotła Szczytowego o mocy cieplnej 70 MWt. Budowa ruszyła w listopadzie 2020 roku, a planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na 2023 rok.

Ekociepłownia w Olsztynie to strategiczna inwestycja dla regionu, która zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i zniweluje problem zagospodarowania frakcji palnej odpadów komunalnych, przy jednoczesnej dbałości o jakość powietrza.

"Jako PFR chcemy wspierać powstawanie coraz większej liczby tak nowoczesnych i przyjaznych środowisku inwestycji w całym kraju. Z myślą o tym stworzyliśmy program PFR Green Hub i działający w jego ramach projekt +Energia z odpadów+ skierowany do samorządów, którym zależy na tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym w wymiarze lokalnym" - poinformował wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak.

Inwestycja powstaje także przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał łącznie ponad 170 mln zł dotacji unijnych na realizację inwestycji.

Zarówno PFR, jak i NFOŚiGW znacząco uzupełniają lukę kapitałową projektów energetycznych w Polsce i przyczyniają się do powstawania coraz większej liczby podobnych inwestycji, które są odpowiedzią na problem zagospodarowania frakcji palnej odpadów komunalnych (pre-RDF, RDF) w sposób zgodny z regulacjami prawnymi, korzystny ekonomicznie i środowiskowo - podano w komunikacie.

Projekt zabezpieczy długoterminowe dostawy energii cieplnej w miejskiej sieci ciepłowniczej dla mieszkańców Olsztyna, zastępując przestarzałe źródło węglowe w Elektrociepłowni Michelin, które zostanie wyłączone w 2021 r.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie będzie w stanie przetworzyć co najmniej 100 tys. ton odpadów rocznie, co w dłuższej perspektywie pozwoli ustabilizować opłatę za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz cenę energii cieplnej dla mieszkańców.

Według PFR, projekt przyczyni się do ograniczenia wykorzystania węgla do produkcji energii cieplnej w miejskim systemie ciepłowniczym Olsztyna na rzecz wykorzystania frakcji palnej odpadów komunalnych), która w bezpieczny sposób zostanie przetworzona na energię. W konsekwencji ograniczona zostanie emisja CO2 i innych zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

