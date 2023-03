PG za konstytucyjnością umorzenia spraw administracyjnych w toku, w tym dot. reprywatyzacji

Wprowadzony w 2021 r. przepis o nieważności decyzji administracyjnych, m.in. tych związanych z reprywatyzacją, i umarzający sprawy w toku odnoszące się do takich dawnych decyzji, jest konstytucyjny - ocenił Prokurator Generalny w stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Okres 30 lat od zakończenia PRL wydaje się odpowiedni do przyjęcia przez władze państwa regulacji prowadzących do stabilizacji stosunków społecznych, których stan związany jest z decyzjami administracyjnymi wydawanymi przed kilkudziesięciu laty i których to stosunków nie udało się w tym czasie prawnie uporządkować" - wskazano w uzasadnieniu tego stanowiska PG.

Stanowisko Prokuratora Generalnego - podpisane przez zastępcę PG prok. Roberta Hernanda - niedawno zostało przekazane do TK. Odnosi się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, który pod koniec 2021 r. zaskarżył do Trybunału jeden z przepisów głośnej wówczas nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącej, że jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania.

W końcu 2021 r., gdy wniosek trafiał do TK, Wiącek zastrzegał, że wobec zasadniczych zapisów nowelizacji - dotyczących na przykład wprowadzenia terminu 30 lat na samo złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji - nie zgłasza konstytucyjnych wątpliwości.

RPO wskazywał, że "przy tej okazji jednak wprowadzono dodatkowe rozwiązanie, (...) że część niezakończonych postępowań ulega po prostu umorzeniu z mocy prawa". "Dotyczy to takich spraw, w których wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej złożono po upływie 30 lat od jej wydania" - przypominał. Dodawał, że "tym samym warunek zachowania 30-letniego terminu de facto zastosowano ze skutkiem wstecznym, także do spraw prowadzonych w czasie, kiedy taki warunek nie był wymagany".

W rezultacie tej zmiany - jak argumentował RPO - wszystkie takie postępowania zostały we wrześniu 2021 r., kiedy nowela Kpa weszła w życie, automatycznie zakończone. Przypominał, że zakończenie postępowania administracyjnego, choćby bez wydania decyzji stwierdzającej, że wobec obywatela naruszono prawo, uniemożliwia dochodzenie na drodze sądowej wynagrodzenia szkody "wyrządzonej bezprawnym działaniem państwa".

W stanowisku PG do tego wniosku, które zamieszczono także na stronie Biura RPO, oceniono natomiast, że "należy brać pod uwagę okoliczności towarzyszące prowadzeniu spraw w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydanych ponad 30 lat przed wszczęciem postępowania administracyjnego".

"W większości przypadków długotrwałość takich postępowań wynikała z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organów prowadzących postępowanie. Z powodu upływu czasu oraz gromadzenia i przechowywania dokumentacji bez odpowiedniej staranności często występowały nieusuwalne trudności w ustaleniu stanu faktycznego oraz w skompletowaniu pełnych akt sprawy i wynikający z tego brak możliwości dokonania prawidłowej oceny prawnej badanych decyzji administracyjnych. W konsekwencji podejmowane przez organy administracji rozstrzygnięcia były zaskarżane, a następnie uchylane przez sądy administracyjne i przekazywane do ponownego rozpoznania" - ocenił prok. Hernand.

W ocenie PG "kontynuowanie takich postępowań wiąże się z ponoszeniem przez państwo, a pośrednio przez wszystkich obywateli, kosztów wynikających z wynagrodzenia całej rzeszy urzędników oraz sędziów zaangażowanych w prowadzenie spraw w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych".

Dlatego, według stanowiska PG, pozostawienie w takich sprawach możliwości stwierdzania wydania decyzji z naruszeniem prawa "nie prowadziłoby do osiągnięcia zakładanego przez ustawodawcę celu, gdyż stale aktualne byłyby nieusuwalne w zasadzie trudności ze skompletowaniem akt w sprawach rozstrzyganych kilkadziesiąt lat wcześniej".

Stanowisko do wniosku RPO powinien przedłożyć jeszcze Sejm. Na razie TK nie wyznaczył terminu rozpoznania tej sprawy.

Uchwalenie nowelizacji Kpk w sierpniu 2021 r. i jej podpisanie przez prezydenta wywołało międzynarodowy oddźwięk. "Głębokie zaniepokojenie" w tej sprawie wyrażał m.in. amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, a charge d'affaires ambasady Izraela w Warszawie wróciła do swojego kraju "na konsultacje". Krytycznie reakcję Izraela przyjął wtedy m.in. premier Mateusz Morawiecki, który oceniał, że decyzja Izraela o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie jest "bezpodstawna i nieodpowiedzialna".

Kilka miesięcy po podpisaniu ustawy oraz krokach strony izraelskiej - w listopadzie 2021 r. - portal ynet.co.il. podał, że izraelskie MSZ zdecydowało o powrocie charge d'affaires Izraela do Polski. Tal Ben-Ari Jaalon powróciła do Polski na początku 2022 r. Nowy ambasador Izraela Jaakow Liwne przybył do Polski pod koniec lutego ub.r.

Podczas dyskusji nad nowelizacją Kpa wskazywano, że dotyczy ona postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, natomiast nie spraw wtórnych - na przykład o odszkodowanie, gdy pierwotna decyzja nacjonalizacyjna została już ostatecznie unieważniona. Nowela nie odnosi się też do postępowań prowadzonych przez komisję weryfikacyjną.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl