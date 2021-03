PGE: 148 mln zł zysku netto w 2020 r., blisko 6 mld zł EBITDA

Grupa Kapitałowa PGE zanotowała w 2020 r. 148 mln zł zysku netto, blisko 6 mld zł zysku EBITDA, a przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 45,8 mld zł - wynika z opublikowanych we wtorek wyników rocznych największej polskiej spółki energetycznej.

Jak przypomniała PGE, w 2019 r. spółka zanotowała stratę netto na poziomie ponad 3,9 mld zł - co było efektem odpisów z tytułu utraty wartości aktywów konwencjonalnych - oraz 37,6 mld zł przychodów.

Zysk EBITDA bez zdarzeń jednorazowych PGE w 2020 r. wyniósł 6,2 mld zł i był o 7 proc. niższy niż w roku 2019, gdy wyniósł 6,6 mld zł.

Jak wskazała spółka, na niższy poziom wyniku EBITDA wpłynęła przede wszystkim pogarszająca się marżowość segmentu Energetyki Konwencjonalnej, który w 2020 r. nie otrzymywał już darmowych uprawnień do emisji CO2. EBITDA powtarzalna tego segmentu wyniosła 1,9 mld zł i była prawie 0,8 mld niższa niż rok wcześniej.

PGE zaznaczyła, że do ograniczenia efektu spadku na działalności konwencjonalnej przyczynił się segment Energetyka Odnawialna, odnotowujący powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 0,6 mld zł, wobec 0,5 mld zł w 2019 r.

Z kolei Segment Dystrybucja w 2020 roku stał się dominującym segmentem działalności Grupy PGE, z 38 proc. udziałem w powtarzalnej EBITDA Grupy.

"Grupa PGE trudny rok pandemii wykorzystała na przygotowanie się do transformacji energetycznej i nowe otwarcie w zielonych inwestycjach. To był czas intensywnych prac koncepcyjnych. Wykorzystaliśmy ten trudny czas na uporządkowanie Grupy i stworzenie strategicznych ram do nowego otwarcia" - ocenił cytowany w komunikacie prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Spółka podkreśliła, że na bieżąco identyfikuje czynniki ryzyka, które wpływają na wyniki w związku z pandemią COVID-19. "W 2020 r. wpływ pandemii na wyniki finansowe był ograniczony, niemniej jednak dalszy wpływ pandemii może być widoczny w kolejnych okresach, szczególnie gdyby została podjęta decyzja o narodowej kwarantannie. Dalsze możliwe skutki oraz ich skala są trudne do oszacowania" - zaznaczyła PGE. Wiceprezes ds. finansowych Paweł Strączyński podkreślił, że w skali roku udało się obniżyć zadłużenie o ponad 2 mld zł.

"Dzięki temu możliwe będzie finansowanie programu inwestycyjnego Grupy PGE o wartości 75 mld zł po konkurencyjnym koszcie kapitału, tym bardziej, że agencje ratingowe podtrzymały także stabilną perspektywę ratingu" - podkreślił Strączyński. Jak dodał, zarząd za priorytet uznaje utrzymanie zadłużenia gwarantującego utrzymanie ratingu na dotychczasowym poziomie, pomimo presji rynkowej i znacznych wydatków inwestycyjnych na transformację.

