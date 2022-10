PGE Baltica chce w ciągu kilku miesięcy wyłonić dostawców dla projektów Baltica 2 i 3 - prezes

PGE Baltica chce w ciągu kilku miesięcy wyłonić dostawców dla części morskiej projektów morskich farm wiatrowych Baltica 2 i 3, realizowanych wspólnie z Ørsted - poinformował PAP Biznes prezes Dariusz Lociński.

"W projekcie Baltica 2 i Baltica 3, realizowanym wspólnie z Ørsted, jesteśmy obecnie na etapie rozstrzygania postępowań. Zakładam, że w najbliższych 2-4 miesiącach zapadną decydujące rozstrzygnięcia dla tych projektów, wyłonimy wykonawców. Na tym się teraz koncentrujemy" - powiedział PAP Biznes Lociński.

Jak dodał, chodzi m.in. o dostawców turbin, fundamentów, statków instalacyjnych.

W poniedziałek PGE Baltica poinformowała, że wybuduje bazę operacyjno-serwisową dla morskich farm wiatrowych grupy PGE w Porcie Ustka. Spółka rozpoczęła opracowywanie najbardziej optymalnej koncepcji zagospodarowania terenu. Zgodnie z harmonogramem pierwsze prace budowlane rozpoczną się w 2024 roku. Centrum serwisowe rozpocznie działalność w 2026 roku.

"Dzięki dobrym warunkom nawigacyjnym i technicznym portu, odpowiedniej głębokości zarówno podejścia, jak i kanału portowego, jednostki serwisowe będą mogły bez przeszkód wypływać stąd na obszar morskich farm wiatrowych. Ustka ma też dobrą bazę noclegową dla firm kooperujących, a najważniejsza jest odległość od farm wiatrowych, bo to element determinujący koszty utrzymania farm" - powiedział prezes PGE Baltica.

Farmy wiatrowe PGE są planowane w odległości ok. 40 km od portu.

Baza serwisowa będzie monitorować pracę morskich farm wiatrowych i stan urządzeń zlokalizowanych na morzu i na lądzie. Znajdzie się w niej m.in. magazyn części zamiennych i narzędzi, miejsca postoju jednostek serwisowych. W Ustce powstanie także Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski szacuje koszty inwestycji na kilkadziesiąt mln zł.

Z kolei port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych ma powstać w Gdańsku, gdzie partnerem obok PFR będzie też PGE. PGE miałoby tam partycypować kapitałowo, choć ostateczne warunki nie zostały jeszcze uzgodnione.

Grupa PGE realizuje obecnie trzy projekty morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Projekty wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3 składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy zainstalowanej ok. 2,5 GW. Projekty Baltica 2 i Baltica 3 realizowane są przez grupę PGE i Ørsted. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne, decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). Mają zostać uruchomione w tej dekadzie.

Z kolei Baltica 1 o mocy zainstalowanej wynoszącej ok. 0,9 GW jest realizowana przez grupę PGE i ma zostać uruchomiona po 2030 roku. Powstanie ona ok. 80 km od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego w rejonie Ławicy Środkowej, na północ od projektów Baltica 2 i Baltica 3. Baltica 1 ma już decyzję lokalizacyjną i umowę przyłączeniową.

Ponadto, grupa PGE złożyła łącznie 8 wniosków w drugiej rundzie postępowań offshore.

Celem strategicznym grupy PGE jest osiągnięcie do 2040 roku przynajmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim.