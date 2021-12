PGE: dzięki osłonie antyinflacyjnej klienci PGE zapłacą za prąd średnio o ok. 6 zł miesięcznie więcej zamiast 21 zł

Dzięki osłonie antyinflacyjnej klienci PGE w pierwszym kwartale 2022 r. odnotują średni wzrost brutto na rachunkach o ok. 6 zł miesięcznie zamiast 21 zł - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w piątek nowe taryfy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Jak zauważa PGE w komunikacie, zatwierdzone taryfy dla statystycznego polskiego gospodarstwa domowego zużywającego ok. 1,8 MWh energii elektrycznej rocznie, będą oznaczać wzrost netto na rachunku średnio o ok. 21 zł miesięcznie (gospodarstwo domowe rozliczające się w taryfie G11, przy zasilaniu jednofazowym i sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rodzina 2+2). Oznacza to średnioroczny wzrost rachunku klienta o ok. 23,5 proc.

"Jednocześnie PGE przygotowuje się do wprowadzenia Tarczy antyinflacyjnej, która zakłada m.in. zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię do końca maja 2022 r., a także obniżenie stawki VAT na dostawy energii elektrycznej z 23 proc. do 5 proc. do końca marca 2022 r. Dzięki takiej osłonie antyinflacyjnej Klienci PGE w pierwszym kwartale 2022 r. odnotują średni wzrost brutto na rachunkach o ok. 6 zł miesięcznie zamiast 21 zł" - wskazano.

Spółka poinformowała, że PGE razem z pierwszymi fakturami obejmującymi nowe stawki skieruje do klientów szczegółową komunikację pokazującą, jak działają rządowe mechanizmy wsparcia w zakresie Tarczy antyinflacyjnej.

PGE tłumaczy, że wzrosty uśrednionych stawek spowodowane są głównie gwałtownymi skokami cen uprawnień do emisji CO2. 70 proc. wytwarzanej w Polsce energii pochodzi z elektrowni węglowych. Elektrownie te kupują uprawnienia do emisji CO2, które w tym roku drastycznie wzrosły. Wyjaśniono, że w ciągu ostatniego roku koszt emisji wzrósł prawie trzykrotnie od ok. 30 euro do blisko 90 euro za tonę. W konsekwencji koszt wytworzenia energii elektrycznej składa się w większości z kosztu CO2.

Spółka wyliczyła, że 59 proc. średniej ceny energii to ceny uprawnień do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej UE; 25 proc. to pozostałe koszty związane z produkcją energii; 8 proc. stanowią koszty OZE i efektywności energetycznej wynikające z polityki klimatycznej UE; 6 proc. to koszty własne sprzedawców energii (obsługa Klienta, zatrudnienie); 1 proc. to akcyza; 1 proc to marża sprzedawców energii.

"Wzrost stawek w obszarze dystrybucyjnym spowodowany jest głównie potrzebami inwestowania w infrastrukturę sieciową, w celu dostosowania do zmieniającego się otoczenia rynkowego" - napisano.

"Wyższe stawki za energię elektryczną odnotowywane są nie tylko w Polsce, ale również w krajach należących do Unii Europejskiej oraz w innych regionach świata, niezależnie od dominującej technologii wytwarzania energii elektrycznej (gaz, atom, węgiel)" - dodano.

Firma przypomina, że w ramach prac legislacyjnych finalizowany jest projekt dotyczący zmian w ustawie o podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej. Jest to reakcja na rosnące ceny paliw i energii elektrycznej, tak aby ochronić budżety gospodarstw domowych i firm.

"W ramach tych zmian nastąpi obniżenie stawki podatku VAT na energię elektryczną, a także zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Podatek VAT na dostawy energii elektrycznej został obniżony z 23 proc. do 5 proc. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r." - poinformowało PGE.

Poza tym, jak zaznaczono, od 1 stycznia 2022 r. rachunki za energię będzie można opłacać z pomocą dodatku osłonowego przygotowanego w ramach rządowej Tarczy antyinflacyjnej. Wsparcie jest skierowane dla gospodarstw domowych o średnich i niskich dochodach. Jego wysokość zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i progu dochodów. Żeby skorzystać z dodatku osłonowego należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swojej okolicy i złożyć odpowiedni wniosek - podaje PGE.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl