PGE Energia Ciepła zapewni dostawy ciepła odbiorcom sezonie jesienno-zimowym

PGE Energia Ciepła zapewnia, że w sezonie jesienno-zimowym ok. 2 milionom klientów firmy nie zabraknie ciepła. Podstawowe paliwa do produkcji energii elektrycznej i cieplnej to węgiel i gaz a ich zapasy są zabezpieczone - wskazano w komunikacie w piątek.

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, produkująca ciepło zapewniła w piątek, że "w zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym 2022/2023 ciepła sieciowego nie zabraknie". Spółka produkuje ciepło dla mieszkańców Krakowa, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Rzeszowa, Szczecina, Lublina, Bydgoszczy, Torunia, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Zgierza, Siechnic i Gryfina. "Łącznie z ciepła sieciowego, produkowanego w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, korzysta około 2 milionów odbiorców" - poinformowano w komunikacie.

Dodano, że "dzięki zróżnicowanym urządzeniom produkcyjnym, różnorodnym paliwom i źródłom jego pozyskania, wszystkie elektrociepłownie PGE Energia Ciepła zapewnią w miastach bezpieczeństwo i ciągłość produkcji ciepła przez cały okres grzewczy".

"(...)Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo cieplne w 15 polskich miastach. Zapewniamy wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z ciepła sieciowego produkowanego w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, że w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym 2022/2023 ciepła nie zabraknie - podkreślił prezes zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak.

Wskazano, że podstawowym paliwem do produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednostkach PGE Energia Ciepła są węgiel i gaz ziemny, których zapasy są zabezpieczone.

"Większość elektrociepłowni ma także rezerwowe urządzenia wytwórcze, wykorzystujące inne paliwa, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przy produkcji ciepła.(...) Dzięki takiej dywersyfikacji paliw w elektrociepłowniach zapewnimy mieszkańcom nieprzerwane ogrzewanie w domach" - zaznaczył Przemysław Kołodziejak.

Dodał, że W Szczecinie i Siechnicach część ciepła dla tych miast pochodzi ze spalania biomasy. Niektóre elektrociepłownie np. w Gdańsku, Gdyni, Toruniu, Zielonej Górze i Zgierzu posiadają(...) również dwupaliwowe kotły szczytowe wykorzystujące jako paliwo rezerwowe - olej opałowy, którego dostawy również są zabezpieczone - stwierdził Przemysław Kołodziejak.

PGE Energia Ciepła zwróciła uwagę, że elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim może wykorzystać do produkcji zarówno gaz systemowy wysokometanowy oraz gaz lokalny pochodzący z oddalonego o 40 km złoża ropno-gazowe Barnówko-Mostno-Buszewo. Elektrociepłownia "Zielona Góra" spala gaz zaazotowany ze złóż Kościan-Bońsko.

"W elektrociepłowniach w Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie i Zgierzu zgromadzone są zapasy węgla, które zabezpieczą potrzeby odbiorców w okresie jesienno-zimowym" - zapewniała PGE Energia Ciepła, dodając, że elektrociepłownia w Lublinie wykorzystuje zarówno paliwo węglowe (do kotłów wodnych), jak i gazowe do produkcji energii elektrycznej w podstawowym urządzaniu, którym jest blok gazowo-parowy.

W elektrociepłowni w Rzeszowie 2 kogeneracyjne źródła pracują w oparciu o gaz ziemny systemowy, kotły ciepłownicze wykorzystują paliwo węglowe. Ponadto w Rzeszowie działa również nowoczesna Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, która wytwarza ciepło i energię elektryczną z odpadów - wymieniła spółka.

Zaznaczono, że dostawy węgla do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła realizowane są przez polskie kopalnie i uzupełniane węglem z importu.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 678 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast.

