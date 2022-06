PGE Energia Odnawialna kupiła farmy wiatrowe o mocy 84,2 MW za 939 mln zł

Spólka PGE Energia Odnawialna kupiła za 939 mln zł spółkę Collfield Investments, posiadającą trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 84,2 MW. Jak poinformowała PGE, zamknięcie transakcji nastąpiło we wtorek.

Wartość transakcji obejmuje również gotówkę w kwocie ok. 180 mln zł zgromadzoną na rachunkach Collfield i jej spółek zależnych - podkreśliła PGE. Spółka zaznaczyła, że transakcja jest elementem realizacji strategii Grupy PGE do 2030 r., która zakłada m.in. ponad 1 GW nowych mocy w lądowych farmach wiatrowych do 2030 r., w tym poprzez akwizycje.

Farmy będące przedmiotem akwizycji znajdują się w trzech różnych województwach. Chodzi o farmę Radzyń o mocy 36,9 MW w województwie kujawsko-pomorskim, farmę Ścieki o mocy 22 MW w województwie łódzkim oraz farmę Jóźwin o mocy 25,3 MW w województwie wielkopolskim.

Jak informowała wcześniej PGE, przejęcie trzech farm to dla Grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej na lądzie z 688 MW do 772 MW oraz wzrost udziału w rynku z 9,6 proc do 10,8 proc.

