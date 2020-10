PGE Obrót oferuje m.in. pomoc w montażu kotłów gazowych

Firma PGE Obrót z Rzeszowa zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych wprowadziła nową ofertę dla swoich klientów, w jej ramach można uzyskać m.in. doradztwo techniczne wraz z montażem kotłów gazowych.

To już kolejna edycja oferty "Cieplej z PGE", w ramach której klienci mogą uzyskać doradztwo techniczne, a także kupić urządzenie wraz z jego montażem. Oferta przewiduje również zakup paliwa gazowego.

Jak podkreślił prezes PGE Obrót Robert Choma, spółka w ramach oferty współpracuje z doświadczonymi podmiotami, które zajmują się obsługą, serwisem i montażem gazowych urządzeń grzewczych. "Firmy te działają na terenie całego kraju. Oferta zakłada również bezpłatne doradztwo techniczne wraz z doborem i montażem urządzeń" - powiedział Choma.

Zdaniem prezesa PGE Obrót, oferta to również przejaw troski o środowisko. Jak zauważył Choma, ogrzewanie gazowe nie generuje pyłów, przez co nie przyczynia się do powstawania smogu.

Dodatkowo klienci, którzy wybiorą kocioł gazowy w ramach pakietu "Cieplej z PGE" mogą skorzystać z oferty zakupu paliwa gazowego po korzystnej cenie. Z oferty PGE Obrót będzie można skorzystać od początku listopada br.

Szczegóły oraz regulamin oferty znajdują się na www.gkpge.pl.

PGE Obrót wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 mln klientów.