PGE Polska Grupa Energetyczna została mecenasem Muzeum Narodowego w Gdańsku

W piątek w Gdańsku odbyła się uroczystość podpisania umowy o objęciu Muzeum Narodowego w Gdańsku mecenatem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A.

Dokument podpisali w Muzeum Narodowym w Gdańsku w piątek minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku Jacek Friedrich.

Minister Gliński podkreślił, że Muzeum Narodowe w Gdańsku od pół roku jest w stu procentach prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"To była wspólna decyzja poprzednich dwóch prowadzących, czyli marszałka województwa i ministerstwa, że to muzeum, jak kilka innych w Polsce, powinno być w 100 procentach muzeum państwowym i to budżet centralny powinien opiekować się tego typu instytucją muzealną" - stwierdził Gliński i dodał, że chociażby dlatego, iż budżet centralny ma większe możliwości finansowe oraz fakt, że muzeum jest na takim poziomie, w którym należy się mu większy prestiż i wsparcie.

Gliński zapewnił, że wpisuje się to w politykę muzealną ministerstwa. Podkreślił, że polska polityka kulturalna jest na innym poziomie, niż za poprzednich rządów, bo budżet resortu kultury zwiększono o ponad 100 proc.

Według Glińskiego, dzięki temu instytucje kultury mogą się dużo bardziej dynamicznie rozwijać i prowadzić większe zakupy do zbiorów. "Polska kultura dzięki temu zyskuje. Zyskują dzięki temu instytucje" - dodał Gliński i stwierdził, że można w sposób odważniejszy prowadzić politykę kulturalną.

Minister kultury stwierdził, że wszędzie tam, gdzie polskie państwo zwiększa swoją opiekę nad kulturą i rozwija instytucje, to są te dwa kierunki. "Musimy mieć więcej środków publicznych przeznaczonych na kulturę, ale musimy także dbać o rozwój instytucjonalny tych wszystkich, którzy odpowiadają za polską kulturę, stąd tak wiele nowych instytucji powoływaliśmy w ostatnim czasie" - stwierdził Gliński.

Minister Gliński podkreślił, że spółki Skarbu Państwa mają szczególną rolę we wsparciu przede wszystkim kultury, ale i sportu, a PGE opiekuje się szesnastoma filharmoniami i instytucjami muzycznymi, a także od piątku sześcioma muzeami w Polsce. "Bez kultury nie ma rozwoju, nie ma wspólnoty" - podkreślił Gliński.

