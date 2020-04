PGE przekazuje płyny do dezynfekcji rąk i wspomaga finansowo szpital w Lublinie

Polska Grupa Energetyczna poinformowała w czwartek o przekazaniu Krajowemu Instytutowi Gospodarki Senioralnej 22 kanistrów płynu do dezynfekcji rąk. PGE przekazała też ponad 185 tys. zł jednemu ze szpitali w Lublinie.

Jak podała PGE, 22 kanistry płynu do dezynfekcji rąk o 70 proc. zawartości alkoholu, wyprodukowanego przez Orlen Oil przekazano Krajowemu Instytutowi Gospodarki Senioralnej.

"Seniorzy to osoby, które powinny być teraz objęte naszą troską, dlatego zaangażowaliśmy się w projekt Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, przy pomocy którego przekazane zostaną niezbędne w obecnej sytuacji płyny do dezynfekcji" - pokreślił prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Instytut, z pomocą wolontariuszy rozdystrybuuje płyn wśród osób starszych.

"Bardzo dziękujemy PGE, że zaangażowała się w pomoc dla seniorów. Płyny do dezynfekcji trafią do osób starszych, do naszych podopiecznych z Pienińskich Domów Dziennego Pobytu. Przekażemy je również seniorom z Warszawy i okolic, z którymi jesteśmy w kontakcie" - powiedziała prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Marzena Rudnicka.

Jak przypomniała PGE, spółka angażuje się w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od samego początku epidemii i przekazała już 17 szpitalom darowizny o łącznej wartości 5 mln zł, które zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, testów diagnostycznych i aparatury do intensywnej terapii.

17. darowizna od PGE w kwocie 185 528 zł trafiła w czwartek do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. Spółka poinformowała, że dzięki niej powstanie dodatkowe laboratorium wirusologiczne do przeprowadzenia testów, a szpital dokona zakupu niezbędnego sprzętu i wesprze w ten sposób Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.