PGE przyspieszy prace dotyczące jednego z największych w Europie bateryjnych magazynów energii

Jeszcze w tym roku zostanie uruchomione postępowanie na projekt i dostawę bateryjnego magazynu energii przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec, jednego z największych w Europie - poinformowała w piątek PGE.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"PGE Polska Grupa Energetyczna przyspieszyła przygotowania do uruchomienia postępowania zakupowego na zaprojektowanie i dostawę Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh oraz budowę przyłącza do sieci 400 kV. Jest to kolejny etap realizacji projektu budowy jednego z największych w Europie bateryjnych magazynów energii" - poinformowała spółka w komunikacie.

"Postępowanie na zaprojektowanie i dostawę Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec oraz budowę przyłącza do sieci 400 kV zostanie uruchomione jeszcze w tym roku" - zaznaczono.

PGE wyjaśniła, że przyspieszenie prac nad budową magazynu energii w Żarnowcu to odpowiedź PGE na wzrost cen energii elektrycznej oraz zmiany na rynkach węgla i gazu. "Otwarte postępowanie zakupowe pozwoli uzyskać PGE najlepsze na rynku warunki dostawy magazynu energii, a jego uruchomienie przyczyni się do ograniczenia wzrostu cen energii elektrycznej, dzięki magazynowaniu nadwyżek energii z OZE, kiedy jest ona tania, i oddawanie ich do sieci w godzinach, w których rośnie na nią zapotrzebowanie, a tym samym i cena" - wskazała spółka.

"Dzięki możliwości szybkiej reakcji na zachodzące w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym zmiany, bateryjny magazyn energii zwiększy także możliwości stabilizacji systemu oraz rozwoju źródeł OZE" - podkreśliła PGE.

Dodała, że magazyn przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jak również zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw paliw.

Spółka zwróciła uwagę, że projekt budowy wielkoskalowego Bateryjnego Magazynu Energii przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh jest jednym z największych tego typu projektów na skalę europejską.

"W pierwszym kwartale 2022 roku magazyn został wpisany do rejestru Rynku Mocy, a prowadzone już wcześniej prace projektowe doprowadziły do uzyskania dla niego warunków przyłączenia do sieci przesyłowej. Natomiast, w czerwcu 2022 roku projekt uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w lipcu PGE uzyskała promesę koncesji na magazynowanie energii" - przypomniała PGE.

Zobacz nasz najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl