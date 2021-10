PGE rozpoczęła kampanię "Prowadzimy w zielonej zmianie"

Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła kampanię wizerunkową „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie” - poinformowała w piątek spółka. Podkreśliła, że nowe hasło wskazuje na pozycję lidera zielonej zmiany na rynku elektroenergetycznym w Polsce.

Spółka zaznaczyła w komunikacie, że wybór hasła "PGE Prowadzimy w zielonej zmianie" jest nieprzypadkowy. "Jako PGE mamy argumenty, żeby odważnie mówić o tym, że prowadzimy w zielonej zmianie. Z jednej strony PGE to lider i najbardziej zaawansowana w dążeniu do neutralności klimatycznej grupa energetyczna w Polsce. Z drugiej strony, PGE to firma pomocna, opiekuńcza wobec Klientów, służąca im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku" - powiedział prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

"W październiku ubiegłego roku przyjęliśmy strategię Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, którą konsekwentnie realizujemy. Wpisanie Zielonej Zmiany w markę PGE jest oczywiste i niezbędne oraz zobowiązuje nas, jako lidera transformacji energetycznej w Polsce do dalszych działań i budowania silnej polskiej marki" - dodał Dąbrowski.

Spółka przekazała, że nowa Strategia Marki PGE to m.in. kampania reklamowa, w której głos zabierają zamieszkujące w Polsce zwierzęta. "Poprzez zabawne dialogi i monologi zwierzęcych bohaterów wybrzmiewa głos zmian wprowadzanych przez Grupę PGE i ich pozytywny wpływ na życie wszystkich mieszkańców Polski.(...) Inspiracją do kampanii była dotychczasowa aktywność PGE w zakresie ochrony środowiska, wsparcia dla polskich parków narodowych, jak m.in. Roztoczańskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz działań ochronnych na rzecz różnych gatunków zwierząt m.in. bocianów i sokołów" - podano.

Napisano, że spoty wizerunkowe pod nazwami "Wiatr zmian", "Militarne mewy", "PGE SPA" oraz "Wyliczanka" odnoszą się odpowiednio do biznesowej działalności PGE, tj. budowy i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej i osiągnięcia do 2030 roku 2,5 GW i 6,5 GW do 2040 r., kontynuacji budowy mocy w fotowoltaice i osiągnięcia do 2030 roku 3 GW oraz rozbudowy mocy w lądowych elektrowniach wiatrowych o dodatkowy 1 GW do 2030 roku. Sporty produktowe pod nazwami "Stuknij w klawiaturę" i "Muzycy" odnoszą się do konkretnych ofert PGE Obrót: e-bok, e-faktura i e-sklep.

Kampania została zaplanowana we wszystkich kanałach mediowych - w telewizji, prasie, internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej.

