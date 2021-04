PGE, Tauron i Enea na fali. Jak daleko je poniesie?

Powrót koncepcji wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, spowodował ich mocne wzrosty w czasie poniedziałkowej sesji. Na zamknięciu najwięcej zyskuje PGE: 13,5 proc., niewiele mniej Enea: 12 proc., najsłabiej wypada Tauron, który zwyżkował o 8,5 proc. PGE i Tauron zanotowały przy tym bardzo wysokie obroty. Analitycy jednoznacznie pozytywnie oceniają zapowiadany projekt restrukturyzacji energetyki i czekają na szczegóły.

Minister aktywów państwowych, Jacek Sasin w sobotę powiadomił, że w tym tygodniu (być może chodzi o wtorek) do prac rządowych trafi projekt restrukturyzacji energetyki. Chodzi o zapowiadany od blisko roku plan wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Szef MAP dodał, że elektrownie węglowe zostaną dokapitalizowane i mają działać jeszcze przez ponad 20 lat, ale nie będą już obciążać spółek energetycznych.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Poniedziałek na GPW stał pod znakiem energetyki! WIG-Energia zdeklasował pozostałe indeksy - zyskał niemal 9 proc., osiągając poziom najwyższy od lutego 2019 roku.





Trzy scenariusze

Węgiel i czarny PR

I dodaje, że najistotniejsze będzie, czy ze spółek energetycznych aktywa węglowe będą wyjmowane razem z długiem, czy bez niego.- Pamiętajmy ponadto, że do aktywów węglowych „doszyty” jest obecnie rynek mocy, dlatego też potencjalne szybkie decyzje w kwestii carve-out niekoniecznie muszą być pozytywne dla spółek, które jeszcze przez trzy lata powinny generować gotówkę w segmentach węglowych. Dlatego bardzo istotny będzie też terminarz wprowadzanych rozwiązań – wskazuje analityk Biura Maklerskiego Santander.Jak wydzielenie będzie finansowane, jak energia z wydzielonych aktywów będzie konkurowała z energią, która wciąż będzie produkowana przez spółki (m.in. aktywa gazowe czy aktywa węglowe, które mają zostać przekształcone na gazowe) w spółkach – to inne ciekawe zagadnienia, o których jak na razie zbyt wiele nie wiemy.Paweł Puchalski dodaje, że w przypadku Tauronu - poza wydzieleniem aktywów energetycznych - mamy także wciąż trwające rozmowy rządu z górnictwem.- Może się okazać, że górnicze aktywa węglowe zostaną wydzielone do oddzielnego podmiotu, co byłoby silnym wsparciem dla cash flow Tauronu – uzupełnia analityk.Ryszard Miodoński, dyrektor ds. strategii akcyjnych Noble Funds TFI jest zdania, że w tym momencie możliwe są trzy scenariusze.W pierwszym, bardzo pesymistycznym, nie udaje się przeprowadzić zapowiadanej przez rząd transformacji - i wracamy do tego, co było 2-3 lata temu, czyli spółki nie płacą dywidend i mają tylko aktywa węglowe.- Z punktu widzenia Polski oznacza to, że nie będziemy w stanie zrealizować naszych celów energetycznych, dostajemy różnego rodzaju kary ze strony Unii Europejskiej, nie otrzymujemy dofinansowań do transformacji energetycznej. Z punktu widzenia spółek energetycznych ten scenariusz oznaczałby, że ich kursy są zdecydowanie za wysoko, w przypadku niektórych nawet o ponad 50 proc. – wyjaśnia Ryszard Miodoński.W drugim z możliwych rozwiązań następuje wydzielenie aktywów węglowych. Chodzi tu zarówno o aktywa w wytwarzaniu, czyli bloki energetyczne oparte na węglu, jak i kopalnie, które znajdują się w spółkach i dostarczają węgiel do tych bloków.W tym scenariuszu nie następuje jednoczesne wydzielenie długów, które są przyporządkowane do tych aktywów. Oznacza to, że spółki energetyczne mają większą możliwość pozyskania finansowania, ale mogą go zdobyć mniej, bo są obciążone zadłużeniem.Jak wskazują analitycy giełdowi, w takim przypadku obecne poziomy notowań PGE i Enei powinny być utrzymane. Jeżeli chodzi o Tauron, samo wydzielenie aktywów węglowych, do których spółka bardzo dużo dopłaca, które i tak w perspektywie 4-5 lat byłyby wyłączone, miałby on około 100 proc. potencjału do wzrostu kursu.W trzecim scenariuszu rząd całkowicie wydziela aktywa węglowe i długi. W opinii analityków giełdowych, Tauron mógłby wówczas osiągnąć poziom 7,7 zł, kurs PGE wzrósłby o 20-30 proc., a Enea mogłaby osiągnąć poziom nawet 12 zł.- Na ostatnich spotkaniach z zarządami spółek energetycznych podkreślano, że dąży się, by wydzielać dług, ponieważ ogranicza on dostęp do dofinansowania do projektów odnawialnych - zwraca uwagę Ryszard Miodoński.I przypomina, że elementem, którego do tej pory brakowało, by inwestorzy uwierzyli w „energetyki”, była jasna deklaracja rządu w sprawie wydzielenia aktywów węglowych. Teraz ona się pojawiła.Można też sobie zadać pytanie, z czego wynika to, że spółki energetyczne mają taki potencjał wzrostowy po wydzieleniu aktywów węglowych.Zdaniem Ryszarda Miodońskiego, pierwszym elementem są regulacje na rynku finansowym, przez które spółki związane z węglem, mają problem z pozyskiwaniem finansowania dłużnego.Po drugie: w jego opinii, do tej pory rynek zagraniczny nie był zainteresowany polskimi spółkami energetycznymi.- Wydzielenie węgla, postawienie na OZE pozwoli wrócić inwestorom zagranicznym do naszego kraju – uważa dyrektor ds. strategii akcyjnych Noble Funds TFI.Po trzecie wreszcie: jeżeli porównamy mnożniki, po których notowane są spółki energetyczne w Polsce i zachodniej Europie, zauważmy dwukrotną różnicę na niekorzyść naszych firm.- Widzę sens tego ruchu i - co za tym idzie - potencjał do wzrostu spółek energetycznych - pod warunkiem, że zapowiedzi zostaną zrealizowane. Nadzieją, że tak się stanie, jest dalekosiężny cel Polski, czyli transformacja przemysłu oraz energetyki i zwiększenie naszej konkurencyjności na rynku zachodnim – komentuje Ryszard Miodoński.