W przyszłym roku PGE uruchomi w Bełchatowie Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Laboratorium wraz z zapleczem naukowo-badawczym ma opracowywać i wdrażać rozwiązania zapobiegające powstawaniu odpadów i ich efektywnego wykorzystywania.

Budowę centrum ogłoszono podczas poniedziałkowej konferencji w Bełchatowie z udziałem kierownictwa PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nowa inwestycja w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego ma na celu zbliżenie energetyki do ekologii. Wskazano, że dzięki Centrum Badań i Rozwoju GOZ oraz współpracy z ośrodkami naukowymi mają być rozwijane rozwiązania przyjazne dla środowiska. Zadaniem centrum będzie wypracowanie technologii przetwarzania odpadów, odzysku surowców i wytwarzania pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów, a także opracowanie specjalistycznych rozwiązań dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych.

Jak podkreślił prezes PGE Wojciech Dąbrowski, GOZ i powstające centrum badawczo-rozwojowe to jeden z ważnych elementów strategicznego celu Grupy dojścia w 2050 roku do neutralności klimatycznej.

"W segmencie GOZ zatrudniamy już ponad 1000 osób i chcemy go rozwijać. (…) Wiemy już, że z OZE będzie powstawało wiele odpadów, które chcemy jako PGE zagospodarowywać w przyszłości. Centrum Badań i Rozwoju GOZ, które zostanie uruchomione w Bełchatowie, będzie zajmowało się działalnością innowacyjną, która będzie utylizowała odpady, nie tylko UPS (uboczne produkty spalania - PAP) i UPW (uboczne produkty wydobycia - PAP), które zagospodarowujemy obecnie" - wyjaśnił.

Dodał, że inwestycja została zlokalizowana w Bełchatowie, gdzie realizowana jest strategia transformacji energetycznej. "Chcemy, by w sercu polskiej elektroenergetyki w kolejnych latach także tętniło życie i by Bełchatów się rozwijał. Powołanie Centrum to krok dowodzący, jak Bełchatów jest ważny dla polskiej elektroenergetyki i PGE" - zaznaczył Dąbrowski.

Szef PGE Ekoserwis Lech Sekyra wskazał, że strategia i działania segmentu GOZ w Grupie PGE jest odpowiedzią na wyzwania transformacji gospodarczej zarówno w krótkiej, jak i w dłuższej perspektywie. "Śmiało można powiedzieć, że bez wdrożenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego nie przeprowadzimy w efektywny sposób transformacji gospodarczej regionów" - przekonywał.

Zapowiedział, że w Bełchatowie powstanie wyspecjalizowane laboratorium razem z zapleczem naukowo-badawczym, które ma działać nie tylko na rzecz Bełchatowa, ale całej Polski.

