PGE w jeden dzień straciła ponad 7 proc. wartości

W środę 13 listopada na warszawskim parkiecie główne indeksy giełdowe zniżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół PGE, Dino Polska i Santander Bank Polska.

W środę w nocy Eurocash poinformował, że skonsolidowany zysk EBITDA (przed MSSF 16) w III kw. 2019 roku wyniósł 129 mln zł wobec 105,1 mln zł zysku rok wcześniej - konsensus PAP zakładał 125,8 mln zł zysku EBITDA.W ciągu sesji na rynku pojawiła się informacja, że członek zarządu Eurocash Jacek Owczarek w rozmowie z PAP Biznes poinformował, iż spółka nie widzi istotnej zmiany trendów w IV kwartale, a także spodziewa się stabilnych wyników w segmentach hurtu i detalu - na 2020 rok grupa zakłada wzrost LFL w obu segmentach, a przychody powinny przekroczyć 25 mld zł.W środę rano Grupa Azoty podała, że jej zysk netto w III kw. 2019 roku wyniósł 61 mln zł wobec 116,8 mln zł straty netto rok wcześniej i okazał się zgodny z wcześniejszymi szacunkami.Podczas sesji na rynek napłynęła wypowiedź z konferencji prasowej prezesa zarządu Grupy Azoty Wojciecha Wardackiego, że szacunkowe efekty synergii z przejęcia niemieckiej firmy Compo Expert do 2024 roku wyniosą 40 mln euro, ale ostatecznie mogą się one okazać dużo większe.Jednocześnie wiceprezes zarządu spółki Paweł Łapiński powiedział, że liczy, iż na koniec 2019 roku skonsolidowane przychody sięgną 12 mld zł.W ciągu sesji Orbis poinformował, że pierwsza transza programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia będzie miała wartość około 560 mln zł, a sam odkup będzie przeprowadzony nie później niż do końca marca 2020 r.Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Ergisu - wzrost o 17,8 proc., Getin Holding - o 14,3 proc., Getin Noble Bank - o 13,5 proc. i Groclinu - o 8,5 proc.W środę rano DM mBanku poinformował, że Finergis Investments i Marek Górski podnoszą cenę w wezwaniu na akcje Ergisu do 3,88 zł za akcję z 3 zł wcześniej.