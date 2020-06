PGE wprowadza platformy internetowe wspierające polskich producentów i usługodawców

Polska Grupa Energetyczna wprowadza platformy internetowe wspierające polskich producentów i usługodawców - poinformowała w poniedziałek spółka.

Jak czytamy, Grupa PGE w ramach kampanii "Polskie - kupuję to!" uruchomiła dwie platformy: fachowcy.gkpge.pl (wspierającą usługodawców) oraz PGE eSklep (promującą polskie produkty).

"Zgłasza się do nas wiele polskich firm zainteresowanych dołączeniem do akcji "Polskie - kupuję to!" - wyjaśnia cytowany w informacji prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Zaznaczono, że PGE w ramach działań związanych z kampanią uruchomiła na platformie handlowej PGE eSklep specjalną zakładkę z produktami oznaczonymi jako produkt polski z logo "Polskie - kupuję to!" po to, aby klienci, którzy chcą wspierać polską gospodarkę bez problemu odnaleźli odpowiedni asortyment.

Napisano, że jeśli producent chce nawiązać współpracę z PGE powinien napisać na marketplace.obrot@gkpge.pl i poinformować, jakie produkty chciałby sprzedawać w ramach PGE eSklepu.

Równolegle PGE uruchomiła aplikację i platformę fachowcy.gkpge.pl, która wspiera polskich usługodawców. Dzięki aplikacji klienci potrzebujący danej usługi mogą zamieścić w serwisie zlecenie wraz z opisem zakresu prac, specyfikacją i budżetem przeznaczonym na ten cel. W odpowiedzi, usługodawcy (fachowcy) reprezentujący poszczególne firmy zgłaszają swoje zainteresowanie ogłoszeniem, a klient dokonuje wyboru usługodawcy.