PGE - wsparcie dla małych i średnich firm

Za pośrednictwem darmowej platformy oraz aplikacji mobilnej "Fachowcy" można znaleźć firmy wykonujące różne usługi, a te mogą pozyskać nowe zlecenia. Inicjatywa powstała w PGE Obrót; spółka w Grupie PGE zajmuje się sprzedażą energii do odbiorców końcowych.

W tej propozycji, oprócz energii elektrycznej, klienci mogą wybrać dodatkową opcję gwarantującą pomoc takich specjalistów jak elektryk, technik urządzeń grzewczych i gazowych, hydraulik, ślusarz, szklarz, dekarz, informatyk, czy też serwisant urządzeń AGD.

Uruchomienie platformy - zaznaczył w środę prezes zarządu PGE Obrót Robert Choma - wpisuje się w kampanię społeczną prowadzoną przez PGE pod hasłem "Polskie - kupuję to!". Jej celem jest zachęcenie Polaków to wybierania polskich produktów i korzystania z krajowych usługodawców.

"Jako spółka należąca do Grupy PGE, jednej z kluczowych firm dla polskiej gospodarki, idziemy krok dalej w działaniu i umożliwiamy w pilotażowym projekcie łatwy dostęp do fachowców nie tylko tym klientom, którzy skorzystali z naszej oferty. Bardzo ważnym elementem przedsięwzięcia jest fakt, że wspieramy tym sposobem zwłaszcza małe i średnie firmy funkcjonujące w Polsce, co wpisuje się w ogólnopolską kampanię społeczną +Polskie - kupuję to!+ prowadzoną przez PGE w całej Polsce" - powiedział Choma.

Klienci potrzebujący danej usługi zamieszczają w serwisie zlecenie wraz z opisem zakresu prac, specyfikacją i budżetem przeznaczonym na ten cel. W odpowiedzi, fachowcy reprezentujący poszczególne firmy wykazują zainteresowanie ogłoszeniem.

Spośród zgłaszających się, użytkownik może wybrać trzech potencjalnych wykonawców, a system dodatkowo dolosuje jeszcze dwie firmy. Ich przedstawiciele będą mogli przesłać bezpośrednio oferty wraz z wycenami i terminami wykonania. Później, już po zakończeniu prac, będzie można ocenić realizację zlecenia przez fachowca z danej firmy.

W przypadku specjalistów i firm zainteresowanych pozyskiwaniem zleceń przez nową platformę, wystarczy założyć darmowe konto, wprowadzić wymagane dane, takie jak lokalizację czy zakres prac, jakimi się zajmują. Później można zgłaszać się do poszczególnych ogłoszeń, akceptować zaproszenia, przesyłać oferty i znacznie zwiększać tym samym szansę na dodatkowe zlecenia.

Platforma fachowcy.gkpge.pl/ wpisuje się w akcję "Polskie - kupuję to!" zachęcającą do korzystania z polskich produktów i usług. Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych, które koordynuje działania spółek Skarbu Państwa w walce z epidemią koronawirusa i jej skutkami gospodarczymi.