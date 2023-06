PGE z dodatkowym wsparciem na modernizację Elektrowni Wodnej Gubin

PGE Energia Odnawialna uzyskała dodatkowe blisko 2 mln zł dofinansowania z funduszu EOG na modernizację Elektrowni Wodnej Gubin (Lubuskie). Wcześniej z tego źródła spółka dostała na ten cel ponad 6 mln zł - poinformował rzecznik PGE Energia Odnawialna SA Maciej Gelberg.

Tym samym projekt związany z modernizacją elektrowni wodnej otrzymał 85 proc. dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG 2014-2021 (operatorem funduszu w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz 15 proc. ze środków budżetu państwa.

"Dzięki modernizacji elektrownia będzie mogła bezawaryjnie pracować przez kolejne 40 lat, zwiększając swoje możliwości produkcyjne o 10 proc. - z obecnych 3 634 MWh do ok. 4 000 MWh. Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną blisko 2 tys. gospodarstw domowych" - wskazał Gelberg.

Modernizacja elektrowni wodnej w Gubinie będzie prowadzona w kilku etapach i zakończy się do końca marca 2024 r. Na początku wymienione zostaną hydrozespoły Hz 3 i Hz 2 wraz z całym zapleczem technologicznym. Następnie zmodernizowany ma być hydrozespół Hz 1, w tym: aparat kierowniczy, wirnik, łożysko nośne i główne, układ regulacji oraz generator.

Elektrownia Wodna Gubin jest jednym z najstarszych obiektów hydrotechnicznych w Polsce. Wybudowano ją w 1905 r. w korycie rzeki Nysa Łużycka. Posiada trzy hydrozespoły z turbiną Kaplana o łącznej mocy ok 1,1 MW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz pięć farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 427,7 MW.

