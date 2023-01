PGG: ciągłość dostaw węgla dla mieszkańców Łodzi nie jest w ogóle zagrożona

Polska Grupa Górnicza zapewniła, że ciągłość dostaw węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Łodzi nie jest w ogóle zagrożona. To odpowiedź spółki na zarzuty władz Łodzi, że nie zrealizowała zamówienia na dostarczenie surowca potrzebnego mieszkańcom.

Jak podkreślił w czwartek rzecznik prasowy PGG Tomasz Głogowski, ciągłość dostaw węgla dla mieszkańców Łodzi nie jest w ogóle zagrożona.

"Grupa PGG SA pomimo niedopełnienia przez miasto Łódź formalności związanych z zamówieniami węgla, m.in nie potwierdzeniem przez miasto odbiorów, wysłała kolejne transporty węgla tak, aby dotarły one na czas do mieszkańców Łodzi" - tłumaczył.

Poinformował, że 9 stycznia do punktu dystrybucji PGG dotarł transport 2 tys. ton węgla. Kolejny transport również na 2 tys. ton jest zaplanowany - według harmonogramu - na 17 stycznia.

"Nie ma więc mowy o tym, żeby mieszkańcy byli pozbawieni dostaw węgla. W styczniu PGG SA zrealizuje praktycznie całe zapotrzebowanie Łodzi na zamówiony węgiel" - zapewnił.

To odpowiedź spółki na zarzuty przedstawicieli władz Łodzi oraz odpowiedzialnego w tym mieście za dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach MPO o to, że rząd nie dostarczył zamówionego przez miasto węgla dla łodzian.

Jak mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektor departamentu pracy, edukacji i kultury UMŁ Piotr Bors, do 12 stycznia rząd dostarczył tylko jedną piątą węgla, który jest potrzebny łodzianom i został on rozdysponowany już do mieszkańców.

"Polska Grupa Górnicza w wysłanym oświadczeniu mija się z prawdą w sposób ordynarny. Przedstawimy potwierdzenie faktu, że do PGG z Łodzi trafiło zamówienie na 4 tys. ton węgla. Potrzebujemy czasu na rozdystrybuowanie węgla, a ludzie na wpłacenie pieniędzy" - powiedział.

Jak tłumaczył, nie wie, gdzie znajduje się węgiel, o którym mowa oświadczeniu PGG. "Na pewno nie ma go na placu MPO, który stoi pusty. Nikt się z nami nie kontaktował. Ponadto PGG oświadczyło, że nie złożyliśmy zamówienia. Mamy maile z potwierdzeniami, że składaliśmy zamówienie na węgiel" - dodał.

