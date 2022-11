PGG dostarczy węgiel dla blisko pół tysiąca gmin

Prawie pół tysiąca gmin podpisało dotąd z Polską Grupą Górniczą umowy na dostawy węgla, w ramach programu preferencyjnej sprzedaży tego surowca gospodarstwom domowym przez gminy - wynika z informacji spółki. Eksperci PGG wskazują, że program przyczynił się też do spadku cen węgla w składach komercyjnych.

Polska Grupa Górnicza jest jedną z sześciu firm wyznaczonych do sprzedaży węgla samorządom na preferencyjnych warunkach, na potrzeby gospodarstw domowych. Jak szacował w miniony poniedziałek prezes PGG Tomasz Rogala, do końca tego roku do gmin trafi ok. 550-600 tys. ton węgla opałowego z kopalń tej największej górniczej spółki.

"Dotychczas umowę zakupu węgla zawarło z Polską Grupą Górniczą blisko 500 gmin. Dostawy są realizowane zarówno z kopalń, jak i poprzez sieć kwalifikowanych dostawców węgla, transportem samochodowym i kolejowym" - powiedział w środę PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

W ramach programu sprzedaży preferencyjnej dla gospodarstw domowych przez gminy, w obecnym sezonie grzewczym możliwy jest zakup do trzech ton węgla w dwóch transzach - po 1,5 tony w tym i przyszłym roku - w cenie nie przekraczającej 2 tys. zł brutto za tonę.

Gminy zgłaszały swoje zapotrzebowanie na węgiel poprzez portal cieplo.gov.pl. Do obsługi zamówień wyznaczono sześć podmiotów - spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, wskazanych przez ministra aktywów państwowych. Oprócz PGG są to: PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

Eksperci PGG wskazują, iż bezpośrednim efektem wdrożenia rządowego programu sprzedaży węgla z udziałem samorządów jest zauważalna obniżka cen węgla w składach komercyjnych, które również są zobligowane do publikowania cen sprzedaży w portalu cieplo.gov.pl.

"W stosunku do października, średnia cena tony węgla w sprzedaży detalicznej jest w listopadzie o 13 proc. niższa i wynosi 2617 zł brutto. Prywatne składy, z obawy to, iż nie sprzedadzą węgla w cenach powyżej 3 tys. zł za tonę, rozpoczęły akcje wyprzedażowe" - zauważył rzecznik PGG.

Każdy zainteresowany zakupem węgla może sprawdzić cenę paliwa w pobliskim składzie poprzez przeglądarkę na stronie internetowej cieplo.gov.pl.

Węgiel zamówiony przez samorządy ma trafiać do gmin równomiernie, adekwatnie do potrzeb w poszczególnych miejscowościach. W dystrybucji PGG wykorzystuje swoją sieć kwalifikowanych dostawców węgla, w której działa obecnie ponad 120 składów tego paliwa w całej Polsce. Obecnie, w czasie sprzedaży paliwa samorządom, węgiel opałowy luzem nie jest dostępny w sklepie internetowym PGG, gdzie do odwołania można kupić tylko węgiel paczkowany oraz miał węglowy.

