PGG: dotąd 880 gmin otrzymało ok. 700 tys. ton węgla

Polska Grupa Górnicza dostarczyła już do 880 samorządów w Polsce ok 700 tys. ton węgla - poinformowała w środę na Twitterze spółka. Zapewniła, że dostarczy do końca kwietnia cały wolumen zamówionego przez gminy węgla.

"Polska Grupa Górnicza S.A. gwarantuje dostawę pełnego wolumenu zamówionego przez gminy węgla do 30 kwietnia 2023. Do dnia dzisiejszego 880 gmin otrzymało już około 700 tys. ton węgla. Dostawy dla gmin są realizowane zgodnie z harmonogramem, bez opóźnień" - napisano na twitterowym profilu PGG.

Polska Grupa Górnicza jest jedną z sześciu firm, dostarczających węgiel samorządom w programie preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych. Oprócz niej opał dostarczają spółki: PGE Paliwa, Tauron Wydobycie, Węglokoks, Węglokoks Kraj i Lubelski Węgiel Bogdanka.

17 stycznia br. prezes PGG Tomasz Rogala informował, że w 2022 r. do blisko 900 gmin trafiło ponad 400 tys. ton węgla, a do końca kwietnia tego roku planowane jest dostarczenie - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem samorządów - dalszych ok. 800 tys. ton.

Od 1 stycznia do 17 stycznia do samorządów wysłano ok. 100 tys. ton surowca. W tym czasie PGG podpisywała aneksy do umów z gminami, precyzujące warunki tegorocznych dostaw.

Początkowo planowano, że PGG może dostarczyć gminom - łącznie, jesienią 2022 r. oraz do wiosny 2023 r. - ok. 1,5 mln ton węgla. Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem samorządów plan zmniejszono do ok. 1,2 mln ton, z czego ponad 400 tys. ton dostarczono w zeszłym roku, a ok. 800 tys. ton zaplanowano na pierwsze cztery miesiące roku 2023.

W całym ub. roku kopalnie największej górniczej spółki wydobyły 22,6 mln ton węgla, wykonując plan produkcyjny w 97 proc. W tym roku wielkość wydobycia ma przekroczyć 23 mln ton. W kopalniach PGG czynnych jest ok. 30 ścian wydobywczych.

W czwartym kwartale ub. roku dobowa wielkość wydobycia przekraczała 100 tys. ton węgla. Codziennie do odbiorców wysyłanych jest ok. 20 tys. ton tego paliwa.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że do 30 kwietnia br. mogą one kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Ceny węgla w każdej gminie można sprawdzić w portalu cieplo.gov.pl. Przy zakupie obowiązuje trzytonowy limit.

