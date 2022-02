PGG: podpisana przez prezydenta ustawa ma kluczowe znaczenie dla spółki i całej branży

Podpisana w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja tzw. ustawy górniczej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla Polskiej Grupy Górniczej, ale także dla całej branży - skomentowała Grupa, będąca największym w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego.

Jak poinformowała w środę rano Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Regulacja ustanawia wart ponad 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla tego sektora na kolejne 10 lat. Największym beneficjentem pomocy będzie właśnie Polska Grupa Górnicza.

"Ustawa podpisana przez Prezydenta RP ma kluczowe znaczenie nie tylko dla Polskiej Grupy Górniczej SA, ale także dla całej branży górniczej, ponieważ pozwala kontynuować według wcześniejszych założeń program transformacji sektora, uzgodniony w umowie społecznej (z maja ub. roku - PAP)" - skomentowała w środę Grupa w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Przedstawiciele PGG przypomnieli, iż nowelizacja wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu, czyli 3 lutego, zaś wdrożenie proponowanych w ustawie rozwiązań wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

"Na realizację założeń ustawy budżet państwa przeznaczy w latach 2022-2031 kwotę 28,82 mld zł" - wskazuje PGG. W komunikacie przypomniano, iż nowelizacja zakłada "stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, jak również zawieszenie i następnie umorzenie zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia".

Polska Grupa Górnicza ma być największym beneficjentem publicznej pomocy. Według danych przekazanych w trakcie parlamentarnych prac nad ustawą, w latach 2022-31 z tytułu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych spółka ma otrzymać łącznie 20,7 mld zł, z czego ponad 5 mld zł w tym roku. Dzięki ustawie możliwe będzie również zawieszenie i docelowe umorzenie ponad 818 mln zł zobowiązań PGG wobec ZUS oraz 1 mld zł pożyczki z PFR.

Po ponad 5-miliardowej dopłacie w tym roku, w kolejnych latach dotacje dla PGG mają być mniejsze - od ponad 2,7 mld zł w roku 2023 i przeszło 1,9 mld zł w roku 2024, do ponad 1,2 mld zł w roku 2031 - to ostatni rok, którego dotyczy znowelizowana ustawa górnicza. W ciągu 10 lat łączne budżetowe wsparcie dla PGG z tytułu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych ma przekroczyć 20,7 mld zł.

Pomoc dla górnictwa będzie możliwa dzięki systemowi wsparcia, ustanowionego nowelizacją ustawy górniczej. Sejm przyjął nowelizację 17 grudnia ub. roku, ale 12 stycznia br. odrzucił ją Senat. 27 stycznia za odrzuceniem sprzeciwu Senatu głosowało w Sejmie 236 posłów, 152 wstrzymało się od głosu, a 70 było przeciw. Podpisanie nowelizacji przez prezydenta otwiera drogę do jej wejścia w życie.

