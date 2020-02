PGG zakłada osiągnięcie w 2020 r. zysku; nie widzi zagrożeń dla spłat obligacji

Polska Grupa Górnicza (PGG) zakłada osiągnięcie w 2020 r. zysku na poziomie wyniku z ub. roku, przy zmniejszonych do ponad 2,5 mld zł nakładach inwestycyjnych i wydobyciu węgla poniżej 30 mln ton rocznie. Spółka nie widzi zagrożeń dla spłaty zobowiązań wobec jej obligatariuszy.

"W tym roku planujemy zachowanie dodatniego wyniku finansowego. Nasz cel jest taki, żeby zysk był na poziomie roku ubiegłego. Na pewno nie planujemy żadnej straty - planujemy wszystkie działania zmierzające do tego, żeby ten zysk wygenerować jak największy" - powiedział w czwartek dziennikarzom prezes PGG Tomasz Rogala.

Szef największej górniczej spółki nie chciał komentować nieoficjalnych informacji, według których ubiegły rok Grupa zamknęła zyskiem rzędu 160 mln zł, wobec 493 mln zł zysku w roku 2018. "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam" - powiedział prezes, zapowiadając oficjalną prezentację ubiegłorocznego wyniku finansowego PGG po zakończeniu badania biegłych rewidentów; ma to nastąpić jeszcze w lutym.

Rogala zapewnił, że nie ma zagrożeń dla spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy spółki - w tym roku firma ureguluje kolejną transzę w wysokości blisko 200 mln zł (z blisko 2,4-miliardowego programu obligacji, z terminem wykupu do 2028 roku).

"Przewidujemy pełną obsługę obligacji, które są wpisane w programy obligacyjne. Obsługiwaliśmy je do tej pory i obsługujemy dalej (...). Spłaty obligatariuszy są niezagrożone, przewidziane w naszych kosztach, nic się z tym nie dzieje" - powiedział prezes, odnosząc się m.in. do informacji zawartych w niedawnym raporcie NIK, według których nieprzygotowana do okresu dekoniunktury spółka mogłaby w przyszłości stracić zdolność obsługi obligacji.

Według prezesa o przygotowaniu spółki do okresu dekoniunktury świadczą m.in. podpisane kontrakty długoterminowe, zapewniające firmie przychody od odbiorców węgla. Zdaniem Rogali obecny problem wysokich zwałów surowca nieodebranego przez energetykę (na zwałach PGG jest obecnie ok. 2,8 mln ton węgla) w ciągu kilku miesięcy powinien zostać rozładowany. Prezes zapewnił, że bieżące odbiory węgla są realizowane zgodnie z planem, zaś wielkość zwałów już nie rośnie.

W tym roku - jak podał prezes Rogala - PGG zakłada wydobycie węgla na poziomie 29,6-29,7 mln ton, wobec powyżej 30 mln ton w roku ubiegłym. Przewidywana wielkość nakładów inwestycyjnych w tym roku to ponad 2,5 mld zł (podobnie jak w roku 2108), wobec rekordowych prawie 3 mld zł w zeszłym roku. "To są poziomy inwestycyjne, które uznajemy za wystarczające. Dostosowujemy inwestycje do potrzeb i patrzymy na ich efektywność" - wyjaśnił szef PGG. Podkreślił, że efektywność pracy w PGG rok do roku rośnie o ok. 3 proc., a spółka cały czas stara się optymalizować koszty.

Rogala przypomniał, że zarząd PGG zaproponował stronie społecznej rozmowę o zmianie modelu wynagradzania w firmie, polegającej na tzw. budżetowym podejściu do płac. Chodzi o to, by efektywność kopalni była liczona przez to, im mniej ludzi będzie potrzebnych do poszczególnych procesów produkcyjnych - to mogłoby powodować wzrost wynagrodzeń tych, którzy pracują. W obecnym systemie kwota przekazywana na wynagrodzenia wynika z przemnożenia średniej płacy i ilości zatrudnionych. Według prezesa przejście na inny system mogłaby dać oszczędności i w efekcie spowodować wzrost wynagrodzeń w najbardziej efektywnych kopalniach. W skali PGG ok. 10-proc. oszczędność w tej sferze oznacza ok. 500 mln zł, które w dużej części trafiłyby do załogi.

Odnosząc się do trwającego w PGG sporu płacowego i zapowiadanego na najbliższy poniedziałek dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w kopalniach, prezes powtórzył, że PGG chce "podzielić się" z pracownikami wypracowanym zyskiem, może jednak poruszać się jedynie w ramach tego, co wypracuje. Stąd propozycja powrotu do rozmów o wzroście płac w lipcu, gdy znane będą wyniki spółki w pierwszym półroczu br. Rogala przypomniał, że w minionych latach firma przeznaczyła na świadczenia dla pracowników ponad 1,1 mld zł więcej niż planowano, a w piątek wypłaci blisko 42-tys. załodze nagrodę roczną - tzw. czternastą pensję - za ubiegły rok. Wraz z kosztami pracodawcy świadczenie to - znacząco wyższe niż przed rokiem - będzie kosztować firmę 389 mln zł.

Pytany o przyszłość ruchu Pokój - części kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej - którego likwidacji sprzeciwiają się związkowcy, prezes powiedział, że złożoną z trzech tzw. ruchów kopalnię Ruda należy traktować jako jedną całość. Zapewnił, że przyszłość kopalni nie jest zagrożona, a wszyscy górnicy mają zagwarantowane zatrudnienie - choć możliwe są przesunięcia w ramach kopalni. Przypomniał, że ruch Pokój już wcześniej był przewidziany w perspektywie do zakończenia eksploatacji.

Rogala potwierdził, że PGG rozważa z czasem łączenie ze sobą kolejnych kopalń - np. Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła i Wujek. Tłumaczył, że wynika to przede wszystkim ze specyfiki eksploatowanego przez te kopalnie złoża. "Kopalnie katowickie docelowo zmierzają do dwóch partii jednego złoża" - powiedział Rogala, oceniając, iż przyszłe łączenie powinno następować stopniowo, w sposób przemyślany i zaplanowany.