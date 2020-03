PGNiG: 42 mln przychodów i 1,37 mld zł zysku w 2019 r. (aktualizacja)

W 2019 roku Grupa Kapitałowa PGNiG zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 42 mld zł - o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 1,37 mld zł - podała w czwartek spółka w raporcie rocznym.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie wzrosły o 5 proc. do 33,25 mld zł. "W minionym roku sprzedaliśmy ogółem o około 6 proc. więcej gazu i to mimo wyższych temperatur w I i IV kwartale" - podkreślił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie spółki. Zauważył jednocześnie, że na Towarowej Giełdzie Energii gaz był średniorocznie aż o 35 proc. tańszy niż rok wcześniej, co istotnie wpłynęło na poziom przychodów z jego sprzedaży.

"Wszyscy uczestnicy na globalnym rynku gazu zmagają się obecnie z wyzwaniem niskich cen surowca. Nie należy jednak zapominać, że wciąż znacząco rośnie popyt na to paliwo, co potwierdzają światowe prognozy. W tych okolicznościach konsekwentnie i dynamicznie rozwijamy dywersyfikację importu gazu ziemnego, zapewniając w ten sposób Polsce bezpieczeństwo energetyczne" - dodał Kwieciński.

Przypomniał, że rok 2019 przyniósł wyraźną zmianę w strukturze importu. Udział gazu ziemnego sprowadzanego z Rosji spadł z 67 do 60 proc. Wzrósł natomiast udział LNG - z 20 do 23 proc.

W 2019 roku PGNiG odebrało 31 ładunków skroplonego gazu ziemnego w ramach kontraktów długo- i średnioterminowych oraz spot. Wolumen importu skroplonego gazu wzrósł do 3,43 mld m sześc.

W obrocie detalicznym w 2019 r. liczba odbiorców paliwa gazowego wzrosła o ok. 67 tys. do 6,95 mln. Spółka PGNiG Obrót Detaliczny sprzedała odbiorcom końcowym 7,59 mld m sześc. gazu ziemnego, o ok. 100 mln m sześc. więcej niż w roku 2018.

Jak podkreśliło PGNiG, w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie niższe przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu miały związek z niższymi cenami surowca, ale także z mniejszym o 10 proc. wolumenem wydobycia ropy naftowej w Grupie Kapitałowej. Wskutek niższych cen gazu na TGE niższe o ok. 1,45 mld zł były przychody ze sprzedaży gazu ziemnego w segmencie - zaznaczyła spółka.

Spadły też o 5 proc. przychody z usługi dystrybucyjnej przy mniejszym o 2 proc. wolumenie dystrybucji. PGNiG przypomniało, że od 15 lutego 2019 r. obowiązuje stawka taryfy dystrybucyjnej niższa o 5 proc. w stosunku do taryfy z 2018 r.

Spółka przypomniała również, że na jej wyniki finansowe wpływ miało również zawiązanie odpisów na rzeczowy majątek trwały, a także odpisu związanego z aktualizacją wartości pakietu udziałów w Polskiej Grupie Górniczej na ok. 272 mln zł.