PGNIG chce produkować biogaz z odpadów komunalnych

PGNiG prowadzi badania nad zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Powstał prototyp innowacyjnej instalacji, która docelowo ma produkować biogaz – poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

"Rozwiązanie, nad którym pracują specjaliści z PGNiG i naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oparte jest o założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Ma umożliwić konkurencyjną i skuteczną utylizację biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej i produkcję gazu fermentacyjnego, którego wskaźniki jakości będą pozwalały na dostosowanie go do standardów technicznych biometanu, a następnie sprężania go do standardów odnawialnej alternatywy dla CNG, czyli bioCNG" - napisano we wtorkowym komunikacie PGNiG.

Jak poinformowała spółka, powstał już prototyp instalacji, która ma zostać przetestowana w warunkach rzeczywistych, a następnie poddana pełnej komercjalizacji.

"Prace badawcze nad produkcją biometanu z bioodpadów, z którego następnie powstanie bioCNG, pozwolą nam na zdobycie know-how z zakresu wykorzystania zbieranej selektywnie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, a także na opracowanie formuły wielkoskalowych inwestycji związanych z produkcją bioCNG. To istotne pod względem rosnącego zapotrzebowania na sprężony gaz w transporcie, który w coraz większym zakresie będzie napędzany zielonymi paliwami. Rezultaty projektu pozwolą także na dywersyfikację portfela produktów na poziomie całej Grupy Kapitałowej PGNiG" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.

W pracach nad zagospodarowaniem odpadów komunalnych biorą udział naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

"Uzyskane wyniki badań pozwalają patrzeć z optymizmem na bioodpady jako potencjalnie duże źródło biometanu. Z kolei współpraca z tak silnym partnerem jak PGNiG daje nadzieję na szerokie wdrożenie opracowanej technologii w gospodarce" - powiedział cytowany w komunikacie prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii UPP, w której znajduje się największe w kraju laboratorium biogazowe, gdzie realizowane są badania.

