PGNiG: decyzja UOKiK potwierdza szkodliwość Nord Stream 2 dla konkurencji na rynku gazu

Decyzja Prezesa UOKiK nakładająca karę na Gazprom oraz partnerów zaangażowanych w Nord Stream 2 potwierdza, że uczestnicy tego projektu działali ze szkodą dla konkurencji na rynku gazu - ocenił PGNiG w komunikacie, informując, że podziela stanowisko Urzędu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył we wtorek ponad 29 mld zł kary na Gazprom i ponad 234 mln zł na pięć pozostałych spółek uczestniczących w budowie Nord Stream 2. Nakazał też rozwiązać umowy zawarte na finansowanie gazociągu NS2, uzasadniając, że kary to skutek braku zgody na transakcję Nord Stream 2.

PGNiG ocenił w środowym komunikacie, że decyzja ta potwierdza, iż uczestnicy tego projektu działali nie tylko ze szkodą dla konkurencji na rynku gazu, ale również z pominięciem przepisów dotyczących koncentracji przedsiębiorców. "PGNiG podziela stanowisko Prezesa UOKiK" - napisano.

Jak przypomniał komunikat Grupy, w 2015 r. Gazprom oraz Shell, Uniper, Engie, OMV i Wintershall zawnioskowały do Prezesa UOKiK o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy - operatora gazociągu Nord Stream 2. Prezes UOKiK zgłosił do tego wniosku zastrzeżenia, wskazując na zagrożenie dla konkurencji wynikające z budowy Nord Stream 2. W rezultacie wniosek został wycofany, ale przedsiębiorcy nie zrezygnowali ze współpracy i - w miejsce wcześniejszej umowy konsorcjum - zawarli umowy o finansowanie operatora gazociągu i kontynuowali projekt.

"PGNiG od samego początku prac nad projektem Nord Stream 2 wskazywało na negatywny wpływ projektu Nord Stream 2 na konkurencję i bezpieczeństwo dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności na rynku polskim" - napisano. Wskazano, że spółka zwracała uwagę na szkodliwy dla konkurencji charakter projektu Nord Stream 2 m.in. w postępowaniu antymonopolowym prowadzonym przez Komisję Europejską wobec Gazpromu, postępowaniu derogacyjnym przed BNetzA oraz w stanowiskach przekazanych Prezesowi UOKiK w ramach prowadzonych postępowań antymonopolowych, w tym w postępowaniu zakończonym ogłoszoną w środę decyzją.

Komunikat podkreślił, że PGNiG - podobnie jak Prezes UOKiK - postrzega zmianę formuły realizacji projektu Nord Stream 2 jako próbę ominięcia zgłoszonych w 2016 roku zastrzeżeń Prezesa UOKiK wobec koncentracji polegającej na utworzeniu spółki Nord Stream 2 AG.

"W stanowisku przekazanym do Prezesa UOKiK PGNiG argumentowało, że biorąc pod uwagę wszystkie kluczowe cechy transakcji, poprzez podpisanie i przystąpienie do realizacji umów na finansowanie budowy Nord Stream 2 doszło do zrealizowania zamiaru koncentracji i powołania wspólnego przedsiębiorcy. Z przedstawionym na konferencji Prezesa UOKiK informacji wynika, że Prezes UOKiK wziął pod uwagę argumenty PGNiG" - wskazała spółka.

PGNiG uważa, że decyzja Prezesa UOKiK przyczyni się w znaczącym stopniu do ochrony konkurencji na rynku gazu w Europie. "Pokazuje ona, że nie może być zgody na działania mające na celu obejście prawa oraz szkodliwe dla konkurencji, a wszystkie podmioty, niezależnie od ich kraju pochodzenia, muszą działać zgodnie z przepisami prawa i spełniać obowiązki z nich wynikające" - napisano.

W komunikacie przypomniano również o wysiłkach podejmowanych przez Gazprom oraz jego partnerów biznesowych dążących do przekonania Państw Członkowskich i Instytucji UE, że Nord Stream 2 nie podlega pod zasady tzw. III pakietu energetycznego UE, które to starania do dzisiaj nie zakończyły się sukcesem.

W ocenie PGNiG jest to dowód, że "projekt Nord Stream 2 nie jest zwykłym projektem biznesowym, lecz projektem opartym na założeniu, że obowiązujące prawa Państw Członkowskich czy prawo UE mogą zostać ominięte".

PGNiG stoi na stanowisku, że konieczne jest zatrzymanie dalszych prac nad budową gazociągu Nord Stream 2, który jest projektem sprzecznym z traktatową zasadą solidarności energetycznej oraz szkodliwym w wymiarze bezpieczeństwa i konkurencji.

Zdaniem Spółki, uczestnicy projektu Nord Stream 2 w wykonaniu wtorkowej decyzji Prezesa UOKiK powinni rozwiązać umowę o finansowanie projektu Nord Stream 2.

Jednocześnie PGNiG zadeklarował, że wykorzysta wszelkie dostępne prawem środki w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom realizacji projektu Nord Stream 2.

Rosyjski Gazprom oświadczył w środę, że nie zgadza się z decyzją UOKiK, który nałożył grzywnę na spółki uczestniczące w budowie gazociągu Nord Stream 2 i że odwoła się od tej decyzji. Władze Rosji wyraziły przekonanie, że Gazprom podejmie działania prawne. W komunikacie koncern oznajmił że "pryncypialnie nie zgadza się ze stanowiskiem polskiego urzędu antymonopolowego (UOKiK) i z podjętą przez niego 6 października 2020 roku decyzją o nałożeniu na Gazprom grzywny w wysokości około 6,467 mld euro".