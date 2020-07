PGNiG: dodatkowe ok. 1 mld m sześc. gazu więcej na Podkarpaciu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczyna rewitalizację złoża gazowego Mirocin na Podkarpaciu. Spółka ocenia, że jego zasoby są nawet o 1/5 większe niż dotąd sądzono - może być to nawet dodatkowe ponad 1 mld m sześc. gazu.

"Około miliarda metrów sześciennych gazu znajduje się w nowo odkrytym horyzoncie gazonośnym złoża Mirocin - szacują specjaliści z PGNiG. Jeszcze w tym roku spółka planuje rozpocząć wiercenia, które umożliwią eksploatację surowca" - podała w piątek w komunikacie gazowa spółka.

"Konsekwentnie realizujemy strategiczny plan zwiększenia wydobycia gazu ziemnego na Podkarpaciu. Eksploatacja krajowych złóż pozostaje najbardziej efektywnym kosztowo źródłem pozyskaniu gazu a jednocześnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i rozwoju lokalnych społeczności - powiedział, cytowany w informacji, prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Złoże Mirocin położone jest na granicy powiatów przeworskiego i jarosławskiego. Jest eksploatowane od 1962 roku. Do tej pory jego zasoby były szacowane na 4,5 mld m sześc. gazu ziemnego, z czego wydobyto już prawie 4,2 mld m sześc., a więc ok. 92 procent. Jednak po analizie danych geologicznych, specjaliści z PGNiG doszli do wniosku, że w złożu mogą znajdować się nieeksploatowane wcześniej struktury gazonośne. Potwierdziły to odwierty rozpoznawcze, których wyniki pozwoliły oszacować dodatkowe zasoby Mirocina na około miliard metrów sześc. gazu. Oznacza to, że złoże jest o ponad 20 proc. większe niż wcześniej przypuszczano.

"Do eksploatacji nowego horyzontu PGNiG chce wykorzystać już istniejące, ale nieczynne odwierty. Do tej pory w obrębie złoża wykonano 60 otworów, z których 25 jest nadal eksploatowanych. Część pozostałych odwiertów może zostać zrekonstruowana i pogłębiona, aby sięgnąć do nowej struktury gazonośnej. Pozwoli to na wykorzystanie już istniejącej infrastruktury wydobywczej, dzięki czemu włączenie zmodernizowanych odwiertów do produkcji będzie szybsze i tańsze niż w przypadku całkowicie nowych otworów" - napisano w piątkowym komunikacie spółki.

PGNiG poinformowało, że przy projektowaniu prac w Mirocinie wykorzystuje doświadczenia z dwóch innych złóż z Podkarpacia - Przemyśla i Sędziszowa. "Tu również po odkryciu nowych horyzontów gazonośnych Spółka rozpoczęła rewitalizację z wykorzystaniem nieczynnych już odwiertów" - wyjaśniono.

Spółka wydobywa ropę naftową i gaz ziemny w południowo-wschodniej Polsce na terenie 95 gmin na podstawie 108 koncesji. Ma na tym obszarze 35 kopalni węglowodorów. W 2019 roku na Podkarpaciu PGNiG prowadziło prace wiertnicze na 24 odwiertach.