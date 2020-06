PGNiG: Gazprom złożył skargę na wynik arbitrażu

Gazprom złożył skargę na wyrok arbitrażu w sporze z PGNiG - podała we wtorek polska spółka. Według PGNiG, skarga trafiła do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie, jednak w ocenie polskiej spółki podstawy, by żądać uchylenia wyroku arbitrażu nie istnieją.

Jak poinformowało PGNiG, treść skargi Gazpromu nie jest spółce znana i nie została jeszcze jej formalnie doręczona. Skarga ma dotyczyć uchylenia korzystnego dla PGNiG wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 r.

PGNiG podejmie decyzje co do dalszych kroków w tej sprawie po formalnym doręczeniu odpisu skargi.