PGNiG kupiło amerykański LNG, który trafi na Ukrainę

PGNiG kupiło ładunek amerykańskiego LNG, który po regazyfikacji trafi gazociągami na Ukrainę - poinformowała we wtorek spółka. Odbiorcą gazu jest ukraiński partner PGNiG - firma ERU Europe. To druga tego typu dostawa zorganizowana przez obie firmy.

Jak podało PGNiG, metanowiec z amerykańskim gazem zawinie do terminalu LNG w Świnoujściu pod koniec lutego. Gaz trafi do polskiego systemu przesyłowego, a ERU Europe odbierze zakupione paliwo na połączeniu międzysystemowym Polska-Ukraina do końca marca 2022 r.

Prezes PGNiG Paweł Majewski zaznaczył, że ERU jest strategicznym partnerem spółki na ukraińskim rynku. "Budowane przez lata, dobre relacje są szczególnie istotne teraz, w dobie dużych zawirowań na rynku gazu w Europie. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę gazową, które w ostatnich latach zostały zrealizowane w Polsce, możemy wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne regionu, zapewniając naszym klientom dostęp do różnych źródeł gazu ziemnego i możliwość wyboru najlepszej oferty na rynku" - powiedział Majewski, cytowany w komunikacie PGNiG.

Zdaniem partnera zarządzającego ERU Dale Perry'ego, dla Ukrainy, podobnie jak dla Europy, dywersyfikacja dostaw, a zwłaszcza LNG, jest kluczowym elementem budowania niezależności energetycznej kraju. "Uważam, że szczególnie teraz jest to zadanie nie tylko państwa, ale także firm prywatnych działających na ukraińskim rynku gazu" - podkreślił Perry.

Partner zarządzajacy ERU Jaroslav Mudry zaznaczył, że dzięki dostawom konkurencyjnego gazu ziemnego z USA, ERU będzie wspierać bezpieczeństwo dostaw dla ukraińskich klientów w pozostałych miesiącach tej zimy. "Nowa umowa z wykorzystaniem LNG jest uzupełnieniem długofalowych wysiłków PGNiG i ERU na rzecz wspierania niezależności energetycznej Ukrainy, w tym poprzez rozwój wydobycia gazu ziemnego w ramach prowadzonej wspólnie działalności poszukiwawczo-wydobywczej" - dodał Mudry.

Pierwsza dostawa amerykańskiego gazu dla ERU trafiła do terminala w Świnoujściu w listopadzie 2019 r. ERU odebrało paliwo przez interkonektor Drozdowicze-Hermanowice.

PGNiG i ERU współpracują ze sobą od kilku lat. W sierpniu 2016 r. ERU odebrało pierwszą dostawę gazu sprzedaną przez PGNiG na rynek ukraiński. Obie firmy wspólnie dostarczały gaz ziemny również na potrzeby ukraińskiego operatora sieci przesyłowych i magazynów gazu. W październiku 2021 r. PGNiG, we współpracy z ERU, zrealizowała pierwszą w historii dostawę nierosyjskiego gazu dla Mołdawii. Transakcja została zawarta w trybie pilnym w związku z ograniczeniem dostaw gazu do Mołdawii przez Gazprom.

W sierpniu 2021 . PGNiG i ERU rozpoczęły działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie w ramach spółki Karpatgazvydobuvannya, która posiada koncesję na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w zachodniej części obwodu lwowskiego, przy granicy z Polską.

