PGNiG: na złożu Duva zainstalowano głowice eksploatacyjne

Na złożu Duva na Morzu Norweskim zakończono instalację głowic eksploatacyjnych - poinformowało w poniedziałek PGNiG, którego norweska spółka ma w złożu 30 proc. udziałów. Początek wydobycia na Duvie zaplanowany jest na III kwartał 2021 r.

Na dnie morza zainstalowano zestaw głowic eksploatacyjnych, który umożliwi regulację wydobycia. Montaż został przeprowadzony z pokładu statku, zamiast - standardowo - z platformy wiertniczej. Pozwoliło to skrócić czas instalacji głowic, i w konsekwencji zmniejszyć koszty o ok. 12 mln dol., a przy tym zredukować o 60 proc. emisje dwutlenku węgla towarzyszące całej operacji - podkreśliło PGNiG.

Udanej operacji instalacji głowic i uzyskanych korzyści pogratulował udziałowcom koncesji prezes PGNiG Paweł Majewski.

"Montaż głowic ze statku jest znacznie bardziej wymagający logistycznie niż przy wykorzystaniu platformy wiertniczej, pozwala jednak uzyskać wymierne korzyści, w tym ekologiczne. To dla nas bardzo istotna okoliczność. Jesteśmy zdeterminowani, aby podejmować kolejne kroki służące obniżeniu emisji gazów cieplarnianych związanych z naszą działalnością, a tym samym poprawić walory ekologiczne gazu ziemnego w całym łańcuchu wartości" - podkreślił Majewski.

Duva to złoże gazowo-ropne. Zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego jego zasoby wynoszą 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym ok. 8,4 mld m sześc. gazu ziemnego. Po rozpoczęciu eksploatacji maksymalna roczna produkcja ze złoża w początkowym okresie ma wynieść ok. 30 tys. boe.

Obok PGNiG, w koncesjach na złożu Duva udziały mają Neptune Energy, Idemitsu Petroleum Norge oraz Sval Energi.

Zgodnie z prognozą, całkowite wydobycie gazu przez PGNiG Upstream Norway sięgnie w 2021 r. ponad 0,9 mld m sześc. wobec 0,5 mld m sześc. rok wcześniej.

Znaczący wzrost produkcji to efekt uruchomienia wydobycia ze złoża Erfugl oraz zakupu udziałów w już eksploatowanych złożach. Aktualnie spółka prowadzi wydobycie z dziewięciu złóż: Skarv, Morvin, Vale, Vilje, Gina Krog, Skogul, Erfugl, Kvitebjørn i Valemon. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na pięciu kolejnych. Ogółem GNiG Upstream Norway posiada udziały w 36 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

