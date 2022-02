PGNiG OD: podmioty objęte taryfami na gaz mają 45 dni na złożenie stosownych oświadczeń

Klienci PGNiG Obrót Detaliczny, którzy dzięki ustawie o ochronie odbiorców gazu zyskali prawo do korzystania z cen regulowanych taryfami, mają 45 dni na złożenie stosownych oświadczeń - przypomniała spółka, największy detaliczny sprzedawca gazu w Polsce.

Jak podkreśliło PGNiG OD, nie dotyczy to gospodarstw domowych, które z taryf korzystały wcześniej, ale odbiorców społecznie wrażliwych i innych, których nowa ustawa uprawnia do korzystania z taryf.

Spółka podkreśliła, że oświadczenia potwierdzają status odbiorcy i posłużą do wyeliminowania potencjalnych błędów w rozliczeniach za zużywany gaz.

Ustawowy termin złożenia oświadczenia to 45 dni od wejścia w życie ustawy. Weszła ona w życie 29 stycznia. PGNiG OD wyjaśniło, że dotyczy to odbiorców, którzy mają umowy ze spółką. W przypadku nowych klientów, powinni oni je złożyć przed zawarciem umowy.

PGNiG OD podkreśliło, że najprostszą metodą złożenia oświadczenia jest narzędzie on-line, dostępne na stronie internetowego biura obsługi klientów.

Spółka przypomniała też, że ponieważ ustawa objęła taryfami również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe - od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., zarządcy powinni złożyć też stosowne oświadczenia, z deklaracjami, jaka część kupowanego gazu trafia do wykorzystania przez gospodarstwa domowe, a jaka na inne cele. Dotyczy to też tych wspólnot i spółdzielni, które całość kupowanego gazu trafia na cele mieszkaniowe. Tylko gaz dla gospodarstw domowych ma cenę regulowaną taryfą.

Szczegółowe informacje, w tym pełna lista podmiotów uprawnionych do ochrony taryfowej, dostępne są pod adresem: https://pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl