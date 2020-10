PGNiG OD: prawie pół miliona umów drogą elektroniczną w trzech kwartałach br.

W pierwszych III kwartałach 2020 r. za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) PGNiG Obrót Detaliczny przybyło prawie 500 tys. umów - poinformowała w piątek spółka. Liczba płatności online w tym czasie wzrosła o 154 proc.

Jak podkreśliło PGNiG OD, dodatkowe pół miliona umów z trzech kwartałów daje łącznie niemal 2 miliony umów, co oznacza, że spółka stała się liderem w elektronicznej obsłudze klienta w Polsce.

Z końcem września całkowita liczba pobrań aplikacji mobilnej PGNiG OD przekroczyła 1,4 mln. Od stycznia do września 2020 r. aplikację mobilną pobrano blisko 700 tys. razy, co oznacza wzrost o 121 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. W ocenie spółki, coraz więcej użytkowników korzysta z aplikacji w sposób stały - najczęściej do odczytu stanu liczników i płatności on-line za dostarczone gaz i energię elektryczną.

"Bycie liderem branży energetycznej w Polsce to powód do dumy, tym bardziej cieszy również spektakularny wzrost naszej popularności w kanałach online. Nasze narzędzia są nie tylko łatwo dostępne, ale również intuicyjne, co jest ważne w szczególności dla naszych starszych klientów" - podkreślił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Według PGNiG OD coraz większą popularność zyskuje także usługa płatności online, w której wystarczy jednorazowo wyrazić zgodę na obciążanie swojego rachunku bankowego, a każda płatność odbędzie się na czas. Tylko w trzech kwartałach br., klienci PGNiG dokonali ponad 2,3 mln płatności online, co oznacza 154 proc. wzrost wobec analogicznego okresu w roku 2019 r. - podała spółka.

"Trudno o lepsze, bardziej wymierne potwierdzenie zasadności naszej cyfrowej transformacji, niż twarde liczby pokazujące skalę zapotrzebowania na zdalne kanały dostępu. Dla naszych klientów to wygoda i oszczędność czasu, dla spółki zaś dbałość o środowisko oraz optymalizację kosztów" - ocenił prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.