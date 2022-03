PGNiG planuje przeznaczyć na inwestycje w tym roku 10,8 mld zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje przeznaczyć na inwestycje w tym roku 10,8 mld zł, z czego 3,5 mld zł w sektor poszukiwania i wydobycia - poinformowało PGNiG w czwartkowym sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG.

Jak dodano, inwestycje w sektor dystrybucji mają sięgnąć 3,2 mld zł, w sektor wytwarzanie - niemal 3 mld zł, a w obrót i magazynowanie - 858 mln zł, w pozostałe segmenty 279 mln zł.

"W 2022 r. GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego" - podano w sprawozdaniu.

Grupa wskazała ponadto, że w strategii założono, że na inwestycje zostanie przeznaczonych ponad 34 mld zł w latach 2017-2022.

Dodano, że średnioroczne nakłady inwestycyjne kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł. "Program inwestycyjny umożliwi wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA Grupy na poziomie ok. 3,7 mld zł w latach 2017-2022 i perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA Grupy do średniorocznego poziomu ok. 9,2 mld zł w latach 2023-2026. Jednocześnie, poziom zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA powinien pozostać w całym okresie objętym strategią na poziomie poniżej 2,0, przy utrzymaniu dotychczasowej polityki dywidendowej, zakładającej wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy" - poinformowano.

