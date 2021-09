PGNiG: Spełnione zostały warunki przejęcia firmy INEOS E&P Norge AS

Spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające oraz warunki przejęcia kontroli dotyczące umowy zakupu przez PGNiG UN przedsiębiorstwa INEOS E&P Norge AS od Grupy INEOS - poinformowało w komunikacie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Szacowane rozliczenie z tytułu transakcji wyniesie ok. 323 mln dolarów amerykańskich. Rozliczenie transakcji nastąpi 30 września 2021 r.

Wstępna umowa zakupu norweskiej spółki przez PGNiG została zawarta w marcu tego roku, Jak informował wtedy PGNiG, IEPN posiada udziały w 22 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

INEOS posiada m.in. koncesje na trzech złożach produkcyjnych Alve, Marulk, Ormen Lange oraz terminal gazowy Nyhamna. Ormen Lange to drugie co do wielkości - po Trollu - produkujące złoże na szelfie norweskim. INEOS ma 14 proc. w tym złożu i perspektywy produkcji do 2045 r.

Według szacunków PGNiG, dzięki przejęciu INEOS, poziom wydobycia gazu w Norwegii może osiągnąć szczytowy poziom 4 mld m sześc. w 2027 r.

