PGNiG spodziewa się pewnego spadku cen gazu od II kw. 2022 r.

PGNiG spodziewa się utrzymania wysokich cen gazu w I kwartale 2022 r. i pewnego spadku od II kwartału - poinformował prezes spółki Paweł Majewski. Jak podkreślał, w wyniku zbiegu kilku czynników, na rynku gazu w UE sytuacja jest niespotykana od wielu lat.

Jak tłumaczył w czwartek na konferencji wynikowej Majewski, obecnie magazyny gazu w Europie są zapełnione w ok. 50-60 proc., podczas gdy zazwyczaj o tej porze roku było to ponad 90 proc. Zastrzegł, że w Polsce sytuacja jest inna. Jak wynika z danych operatora magazynów Gas Storage Poland - pierwszego września polskie magazyny były wypełnione w 91 proc., a zapasy przekraczały 3 mld m sześc.

Majewski ocenił, że wzrosty cen gazu w Europie wywołane zostały m.in. ograniczeniem podaży przez Gazprom i przekierowaniem dostaw LNG na rynki azjatyckie. Dodał, że przy rosnącym popycie, mniejszy stopień zapełnienia magazynów i nerwowość wynikająca z konieczności ich zapełnienia przed zimą powodują wzrost cen.

"Ciężko wyrokować, jakie będą ceny w drugim półroczu. Mamy jednak wiarygodne dane co do kontraktów terminowych nawet do pierwszego kwartału 2022 roku i spodziewamy się, że wysokie ceny się utrzymają. Dopiero od drugiego kwartału 2022 r. widzimy w kontraktach terminowych pewien spadek cen gazu" - dodał prezes PGNiG. Zastrzegł też, że wpływ na zachowanie cen będzie miała pogoda zimą.

Ceny gazu na europejskich giełdach sięgają obecnie 50 euro za MWh. W ubiegłym roku były wielokrotnie niższe, zawierając się w przedziale 5-15 euro.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl