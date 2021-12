PGNiG sprzeda Geovity Polskiemu Holdingowi Hotelowemu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało z Polskim Holdingiem Hotelowym (PHH) warunkową umowę sprzedaży spółki Geovita, która zarządza kilkunastoma obiektami wypoczynkowymi - poinformowało PGNiG. Strony nie podały wartości transakcji.

"Usługi oferowane przez spółkę Geovita nie zaliczają się do podstawowej działalności PGNiG. Dlatego od pewnego czasu szukaliśmy możliwości sprzedaży Geovity lub jej poszczególnych nieruchomości. Kiedy Polski Holding Hotelowy rozpoczął - pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych - proces konsolidacji aktywów spółek Skarbu Państwa związanych z działalnością hotelarską, podjęliśmy działania zmierzające do zawarcia transakcji" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. finansowych Przemysław Wacławski.

To kolejna tego typu umowa jaką zawarł Polski Holding Hotelowy w ostatnim czasie.

Polski Holding Hotelowy zawarł umowę warunkową na zakup spółki Geovita SA, która zarządza kilkunastoma obiektami wypoczynkowymi na terenie całej Polski. Spółka wchodzi obecnie w skład @GK_PGNiG.



Więcej informacji na: https://t.co/QVVT2hfvhl pic.twitter.com/74ERHhv2lb — Polski Holding Hotelowy (@PHH_PL) December 16, 2021

Przed miesiącem PHH poinformował, że zawarł umowy warunkowe na zakup pakietu kontrolnego akcji spółki Interferie oraz udziałów Interferie Medical SPA. Obie spółki należą do Grupy Kapitałowej KGHM. Interferie to to polska sieć obiektów świadczących usługi hotelarskie, a spółka Interferie Medical SPA prowadzi działalność hotelową w obiekcie Hotel Interferie Medical SPA, który usytuowany jest w uzdrowiskowej części Świnoujścia.

W środę Polski Holding Hotelowy poinformował o zawarciu z PGE Polską Grupą Energetyczną warunkowej umowy kupna sześciu hoteli i czterech obiektów należących do Elbest, spółki z Grupy PGE. Elbest posiada sześć hoteli i cztery obiekty w Polsce, które świadczą usługi hotelowo-gastronomiczne, oferują noclegi indywidualne i dla grup zorganizowanych, a także zajmują się organizacją konferencji i szkoleń.

Geovita to spółka istniejąca od 2004 roku. Obecnie 100 proc. jej akcji należy do PGNiG SA. Obiekty Geovity zlokalizowane w różnych częściach kraju, w tym nad morzem i w górach, oferują łącznie ponad 1700 miejsc noclegowych. Oprócz usług hotelarskich realizują zabiegi odnowy biologicznej i SPA, a także szkolenia i konferencje.

Polski Holding Hotelowy jest spółką w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest skonsolidowanie i nowoczesne zarządzenie obiektami świadczącymi usługi hotelarskie, należącymi do Skarbu Państwa. W grupie kapitałowej PHH znajduje się łącznie 27 obiektów, co czyni ją druga największą spółką hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. PHH współpracuje z sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.

