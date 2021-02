PGNiG szacuje EBITDA w IV kw. na 2,32 mld zł wobec konsensusu 2,2 mld zł

PGNiG szacuje skonsolidowany wynik EBITDA w czwartym kwartale 2020 roku na 2,32 mld zł wobec 1,58 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 2,2 mld zł.

Według szacunków, skonsolidowane przychody PGNiG spadły w czwartym kwartale do 11,77 mld zł z 12,37 mld zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes wskazywał na przychody na poziomie 12,6 mld zł.

Skonsolidowany wynik netto wzrósł do 1,3 mld zł z 0,03 mld zł rok wcześniej. Analitycy szacowali zysk netto na blisko 1 mld zł.

Wynik EBITDA segmentu "Poszukiwanie i Wydobycie" spadł do 0,21 mld zł z 0,69 mld zł rok wcześniej. W segmencie "Obrót i Magazynowanie" zysk EBITDA wyniósł 1,39 mld zł wobec 0,02 mld zł straty przed rokiem. EBITDA w segmencie dystrybucyjnym wzrosła do 0,62 mld zł z 0,51 mld zł, a w segmencie wytwarzania spadła do 0,36 mld zł z 0,41 mld zł.

Skonsolidowany szacunkowy wynik operacyjny wzrósł do 1,34 mld zł z 0,63 mld zł. Konsensus PAP Biznes wynosił 1,3 mld zł.

Spółka podała, że zaktualizowano wielkość odpisów aktualizacyjnych za IV kwartał 2020 r., które łącznie z kosztami odwiertów negatywnych i spisanej sejsmiki pomniejszyły skonsolidowany wynik operacyjny grupy PGNiG za IV kwartał 2020 r. o około 0,85 mld zł.

"Wyższy - w stosunku do wcześniej zakładanego - poziom odpisów aktualizujących wynika przede wszystkim ze zmiany sposobu prezentacji odpisów w sprawozdaniu finansowym spółki PGNiG Upstream Norway AS ("PUN") za 2020 r. Zgodnie z nowym sposobem prezentacji, w IV kwartale 2020 r. PUN dokonało zwiększenia odpisów aktualizacyjnych (ujmowanych w EBIT) i jednocześnie zmniejszenia salda podatku odroczonego. Zmiana sposobu prezentacji nie ma wpływu na wynik netto osiągnięty przez PUN" - napisano w komunikacie.

Jak podano, w segmencie "Poszukiwanie i Wydobycie" na wyniki wpłynęły niższe rdr notowania kwartalnej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o -29 proc. oraz wyższe notowania ceny gazu RDN na TGE o 14 proc. rdr; zawiązanie odpisów aktualizujących majątek trwały w kwocie około minus 677 mln zł oraz wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej i kondensatu o 48 proc. rdr w Norwegii.

Na wyniki segmentu "Obrót i Magazynowanie" wpływ miały m.in. zastosowanie nowej formuły cenowej w rozliczeniach za gaz na podstawie kontraktu jamalskiego i wzrost cen gazu na rynkach energii w II połowie 2020 r.

W segmencie Dystrybucja na wyniki wpływ miała wyższa o 3,5 proc. taryfa za usługę dystrybucji gazu i niższa rdr o 1,5°C średnia temperatura w IV kw. 2020 r.

W segmencie Wytwarzanie na wyniki wpłynęły m.in. wyższe taryfy, wyższe o 16 proc. przychody ze sprzedaży ciepła, niższe o 8 proc. rdr przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania, niższe o 5 proc. rdr koszty węgla.

Według szacunków, w całym 2020 roku przychody PGNiG wyniosły 39,2 mld zł, EBITDA 13,01 mld zł, a zysk netto 7,34 mld zł. W 2019 roku przychody wynosiły 42,02 mld zł, EBITDA 5,5 mld zł, a wynik netto 1,37 mld zł.

PGNiG opublikuje raport roczny za 2020 rok 25 marca 2021 roku.