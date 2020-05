PGNiG szacuje zysk netto w I kw. na 0,78 mld zł wobec 1,1 mld zł przed rokiem

PGNiG szacuje skonsolidowany zysk netto w I kw. na 0,78 mld zł wobec 1,1 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 511 mln zł.

Według szacunków, skonsolidowane przychody PGNiG spadły w I kw. do 13,76 mld zł z 14,3 mld zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes wskazywał na przychody na poziomie 11,48 mld zł.

Skonsolidowany wynik EBITDA spadł do 2,08 mld zł z 2,22 mld zł rok wcześniej i był wyższy o ponad 23 proc. od średniej prognoz analityków. Spółka podała w wynik zawiera odpis aktualizujący majątek trwały w wysokości 0,76 mld zł.

Wynik EBITDA segmentu "Poszukiwanie i Wydobycie" spadł do 70 mln zł z 1,3 mld zł rok wcześniej (w tym odpis obniżył wynik segmentu o 0,76 mld zł). W segmencie "Obrót i Magazynowanie" zysk wzrósł do 0,91 mld zł z 70 mln zł straty przed rokiem - zmiana wartości zapasów podwyższyła wynik w I kw. 2020 roku o 0,25 mld zł, rok wcześniej było to 40 mln zł. EBITDA w segmencie dystrybucyjnym wzrosła do 0,77 mld zł z 0,63 mld zł, a w segmencie wytwarzania do 0,42 mld zł z 0,4 mld zł.

Skonsolidowany szacunkowy wynik operacyjny spadł do 1,21 mld zł z 1,43 mld zł. Konsensus PAP Biznes wynosił 882 mln zł.

W komunikacie podano, że w segmencie "Poszukiwanie i Wydobycie" na wyniki wpłynęły m.in. niższe rdr notowania cen produktów, w tym ceny ropy naftowej Brent oraz ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii (o 40 proc. w porównaniu do I kwartału 2019 r.). Jednocześnie wzrósł wolumen wydobycia ropy naftowej w Norwegii.

Na wyniki segmentu "Obrót i Magazynowanie" również wpłynęły niższe o 11 proc. notowania 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent i istotny spadek ceny gazu na TGE oraz niższa o 2,9 proc. średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej, obowiązującej od 1 stycznia. Zysk na realizacji instrumentów zabezpieczających zwiększył wynik segmentu o 819 mln zł (w I kwartale 2019 r. było to 179 mln zł). Dodatkowo na wyniki wpływ miało zastosowanie od 1 marca nowej formuły cenowej kontraktu jamalskiego zasądzonej przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie.

W segmencie "Dystrybucja" wpływ miała m.in. niższa o 5 proc. taryfa za usługę dystrybucji gazu, wyższa średnia temperatura w I kwartale 2020 r. o 1,2 stopnia Celsjusza rdr oraz saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: plus 16 mln zł w I kwartale 2020 r. wobec minus 131 mln zł rok wcześniej.

W segmencie "Wytwarzanie" spółka miała niższe przychody ze sprzedaży ciepła o 2 proc. rdr na skutek wzrostu średniej temperatury i niższych wolumenów produkcji ciepła oraz niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania - o 3 proc. rdr.

Spółka podała, że prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu za I kwartał planowana jest na 4 czerwca.