PGNiG Termika zbuduje w Rybniku sześć gazowych źródeł ciepła

Od 2023 roku mieszkańcy Rybnika, zaopatrywani obecnie w ciepło pochodzące z węglowej elektrociepłowni Chwałowice, będą zasilani z sześciu rozproszonych źródeł gazowych – zapowiada spółka PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, która realizuje wart 129,5 mln zł projekt w tym zakresie.

"Będzie to pierwszy taki projekt w Polsce, gdzie kilka rozproszonych źródeł gazowych o mocy do 20 megawatów będzie zasilało miasto (…). To zarazem pierwsza inwestycja, pokazująca, w jaki sposób małe, efektywne źródła mogą bilansować system energetyczny i ciepłowniczy" - powiedział w środę prezes spółki Krzysztof Zalewski.

W ramach przedsięwzięcia powstanie sześć rozproszonych kotłowni gazowych w sześciu różnych lokalizacjach na terenie Rybnika. Każda kotłownia będzie niezależnym obiektem energetycznym. Wytwarzane tam ciepło zastąpi obecne dostawy z węglowej elektrociepłowni Chwałowice.

Jak poinformował prezes spółki, na realizację projektu pozyskano 14,5 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach tzw. funduszy norweskich. Od 2024 r. inwestycja będzie też przez 15 lat korzystać z tzw. premii kogeneracyjnej.

"Dzięki temu, że wprowadzimy tam źródła gazowe, Rybnik pozbędzie się jednego z najważniejszych problemów, z jakim do tej pory się zmaga - z zagrożeniem smogowym" - ocenił prezes spółki PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, podkreślając, iż rybnicki projekt jest bardzo ambitny i pionierski w tej dziedzinie w skali kraju.

Zalewski poinformował, że kierowana przez niego spółka realizuje również projekty gazowe w Raciborzu, gdzie kosztem 9,3 mln zł do końca przyszłego roku powstanie mała elektrociepłownia gazowa w dzielnicy Ostróg, a także - do czerwca 2022 r. - dwa kotły gazowe za 6 mln zł.

"W ciągu najbliższych dwa lat, jedna trzecia paliwa, które będzie wykorzystywane na cele energetyczne w Raciborzu, to będzie paliwo gazowe" - powiedział Zalewski.

Spółka realizuje również projekty kogeneracyjne oparte na energetycznym wykorzystaniu metanu.

Prezes PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa uczestniczył w środę w Łaziskach Górnych w spotkaniu sejmowej podkomisji stałej ds. transformacji regionów zagrożonych wykluczeniem w związku z wdrożeniem Zielonego Ładu oraz parlamentarnego zespołu ds. transformacji regionów górniczych w woj. śląskim. W części obrad wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl