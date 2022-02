PGNiG: Venture Global LNG z zezwoleniem na załadunek LNG w terminalu Calcasieu Pass

Amerykański koncern Venture Global LNG otrzymał zezwolenie na pierwszy załadunek LNG w terminalu Calcasieu Pass - przekazała w poniedziałek spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zwrócono uwagę, że dostawy z tego terminalu będzie od przyszłego roku odbierać PGNiG.

Jak wskazała spółka PGNiG w poniedziałkowym wpisie na Twitterze, Venture Global LNG otrzymał zezwolenie na pierwszy załadunek LNG w terminalu Calcasieu Pass. "Od 2023 r. dostawy z tego terminalu będzie odbierać PGNiG w ramach jednego z kontraktów na zakup gazu z USA (1,5 mln ton LNG rocznie)" - przypomniano.

Według poniedziałkowej informacji agencji Reutera, amerykański koncern Venture Global LNG otrzymał w piątek zezwolenie od federalnych organów nadzoru energetycznego na załadunek LNG na pierwszy tankowiec w terminalu eksportowym Calcasieu Pass LNG w Luizjanie.

Dodano, że w poniedziałek wpłynął do terminali tankowiec Yiannis. Według danych firmy Refinitiv, na które powołuje się agencja, "to prawdopodobnie pierwszy tankowiec, który odbierze ładunek z tego obiektu". Informacji tej nie potwierdzili przedstawiciele Venture Global - zastrzegła agencja.

Zgodnie z cytowanymi przez agencję informacjami Refinitiv, obiekt Calcasieu rozpoczął produkcję LNG około 19 stycznia br.

Według agencji, Venture Global instaluje w Calcasieu 18 modułowych urządzeń skraplających skonfigurowanych w dziewięciu blokach, by produkować rocznie ok. 10 mln ton LNG. Analitycy szacują koszt budowy obiektu na ok. 4,5 mld dol.

