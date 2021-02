PGNiG: w 2020 r. prawie 10-proc. wzrost importu LNG

W 2020 r. wolumen importowanego LNG wzrósł o 9,7 proc. do 3,76 mld m sześc. po regazyfikacji - podało w czwartek PGNiG. W całej strukturze importu przez spółkę LNG osiągnęło udział 25,4 proc. Cały import w 2020 r. był na tym samym poziomie, co w 2019 r.

Zgodnie z danymi spółki, całkowity import gazu przez PGNiG w 2020 r. wyniósł 14,79 mld m sześc. Był to wolumen bardzo zbliżony do odnotowanego w 2019 r.

Import LNG wzrósł w 2020 r. o ok. 330 mln m sześc. po regazyfikacji. Z kierunku wschodniego PGNiG sprowadziło 9 mld m sześc. w porównaniu z 8,95 mld m sześc. rok wcześniej. Udział gazu rosyjskiego w łącznym imporcie gazu ziemnego przez PGNiG utrzymał się na poziomie ok. 60 proc. Resztę importu pokryły kierunki zachodni i południowy.

Jak przypomniał prezes PGNiG Paweł Majewski, proporcje w imporcie ulegają wyraźnym zmianom na rzecz skroplonego gazu ziemnego od czasu uruchomienia terminala LNG w Świnoujściu, którego spółka jest jedynym użytkownikiem.

"W minionym roku przekroczyliśmy liczbę stu ładunków LNG sprowadzonych do Polski. W samym roku 2020 odebraliśmy aż 35 dostaw, o cztery więcej niż rok wcześniej. Oprócz kierunku amerykańskiego, katarskiego i norweskiego pojawiły się nowe - kupiliśmy LNG pochodzące z Trynidadu i Tobago oraz Nigerii" - podkreślił Majewski.

Prezes PGNiG zastrzegł jednocześnie, że możliwości dalszego zmniejszania dostaw z kierunku wschodniego są ograniczone, ponieważ spółkę obowiązuje formuła "take or pay" zawarta w kontrakcie jamalskim. Umowa ta obowiązuje PGNiG do końca 2022 r.