PGNiG wesprze kolejnych 5 placówek medycznych w walce z koronawirusem

PGNiG przekaże 1,5 mln zł pięciu walczącym z epidemią koronawirusa placówkom medycznym. Jak podkreślił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, są to placówki leżące w pobliżu miejsc działalności firmy.

Kwieciński poinformował we wtorek, że wsparcie z PGNiG trafi do Instytutu Matki i Dziecka oraz do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotne w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotne w Sanoku.

"Reagujemy na potrzeby naszej służby medycznej, która w tej chwili bardzo się stara, żeby koronawirus się nie rozprzestrzeniał. Bardzo dziękujemy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom" - podkreślił Kwieciński.

Zapewniamy, że to nie jest ostatni wyraz naszego wsparcia finansowego i dalej będziemy starali się wspierać kolejne placówki medyczne - dodał prezes PGNiG.