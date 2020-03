PGNiG wspiera infolinię NFZ ws. koronawirusa

Od tygodnia kilkudziesięciu pracowników PGNiG Obrót Detaliczny wspiera Narodowy Fundusz Zdrowia w obsłudze infolinii ws. koronawirusa - poinformowało w środę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Spółka zaznaczyła, że dzięki temu skrócił się czas oczekiwania na połączenie z infolinią.

Spółka poinformowała, że od 17 do 23 marca, czyli od chwili delegowania pracowników spółki do obsługi infolinii NFZ, udzielili oni ponad 3000 odpowiedzi, co oznacza, że średnio ok. 500 osób dziennie otrzymuje telefoniczną pomoc od konsultantów PGNiG Obrót Detaliczny na temat pandemii koronawirusa.

"To doskonały przykład na społeczną odpowiedzialność biznesu Grupy PGNiG. Gdy tylko nastała potrzeba, podzieliliśmy nasze zasoby tak, by z jednej strony służyć społeczeństwu w kwestiach zdrowotnych, a z drugiej nadal zapewniać płynną obsługę naszych Klientów w Contact Center" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

PGNiG podkreśliła, że cały proces został zorganizowany w ciągu jednego dnia. "Szybko zainstalowano niezbędne programy do obsługi i skonfigurowano stanowiska pracy. Wykonano testy techniczne oraz biznesowe, nadano stosowne uprawnienia do systemów. Konsultanci w ekspresowym tempie zapoznali się z materiałami merytorycznymi, odbyli niezbędne szkolenia i konsultacje z trenerami" - zaznaczyło PGNiG.

"Ponad trzydziestu konsultantów PGNiG Obrót Detaliczny obsługuje infolinię NFZ, którą uruchomiliśmy w ciągu 24 godzin. Informacje udzielane są w oparciu o skrypty przekazane z NFZ, które są sukcesywnie aktualizowane. To kolejny przykład, na sprawność naszej organizacji, w sytuacji nagłej potrzeby" - ocenił cytowany w komunikacie prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

Spółka zaznaczyła, że konsultanci PGNiG są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 pod nr 800 190 590.