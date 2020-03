PGNiG: wszystkie Biura Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny zamknięte do odwołania

Z powodu pandemii koronawirusa, począwszy od 14 marca 2020 r. do odwołania będą zamknięte wszystkie Biura Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny – poinformowała w piątek w komunikacie spółka.

"Nie jest to dla nas łatwa decyzja, ale musimy dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Bezpieczeństwo Klientów i pracowników PGNiG są dla nas priorytetem" - powiedział, cytowany w komunikacie prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Dodał, że obecna sytuacja epidemiczna w Polsce oraz standardy i zalecenia państwowej administracji po prostu wymagają takich działań.

Z kolei szef PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha zachęca wszystkich do korzystania ze zdalnych kanałów komunikacji ze spółką.

"Zachęcamy w szczególności do korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta i aplikacji mobilnej. Przez eBOK można załatwić niemal każdą sprawę związaną z umową na gaz czy prąd w sposób ciągły" - dodał.

W komunikacie czytamy ponadto, że do dyspozycji klientów jest również Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, dostępne pod numerem 22 515 15 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 19:00.

Wskazano, że inną formą kontaktu z pracownikami spółki jest formularz znajdujący się na stronie ebok.pgnig.pl/kontakt lub e-mail: kontakt@pgnig.pl.

W piątek po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 521 osób w kraju jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; 3151 osób objęto kwarantanną, a 17 tys. 784 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

Łącznie liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 68. Jedna pacjentka zmarła w czwartek.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.