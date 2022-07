PGNiG wybrało wykonawców rozbudowy kopalni ropy i gazu Lubiatów. Planowany efekt inwestycji to dodatkowe 3,4 mld m sześc. gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy, które będzie można wydobyć w latach 2024-2043.

Ruszają pierwsze prace mające na celu modernizację i rozbudowę drugiej co do wielkości w Polsce Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów. Dodatkowe 3,4 mld m sześc. gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w okresie 2024-2043, to planowany efekt inwestycji. Prace mają być zrealizowane w ciągu 24 miesięcy - poinformowało w piątek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

"Projekt przewiduje podłączenie nowego odwiertu eksploatacyjnego ze złoża Międzychód, rozbudowę i modernizację instalacji oraz budowę 21 kilometrowego gazociągu mającego na celu stworzenie możliwości przesłania uzdatnionego gazu ziemnego z Ośrodka Centralnego KRNiGZ Lubiatów do Mieszalni Gazu Grodzisk" - podała spółka w komunikacie.

Rozbudowa kopalni została podzielona na dwie części. Na wykonawcę pierwszej części, pod nazwą "Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód", PGNiG wybrało spółkę TORPOL OIL & GAS sp. z o.o. Wykonawcą drugiej części - budowy rurociągu relacji Węzeł Sątopy - Mieszalnia Gazu Grodzisk - została spółka TESGAS SA.

Zakończenie prac budowlano-montażowych planowane jest na rok 2024.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl