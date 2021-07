PGNiG zainaugurowało program „Prosto po czyste powietrze” w woj. śląskim

Program spółki PGNiG Obrót Detaliczny „Prosto po czyste powietrze” w woj. śląskim zainaugurowano w poniedziałek po południu w Katowicach. Eksperci spółki w jej biurach obsługi klienta m.in. zapewnią doradztwo przy ubieganiu się o dotację z rządowego programu Czyste Powietrze.

Jak zaznaczył prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha, kolejnymi krokami akcji mają być: wyręczanie klientów spółki w kontakcie z operatorem sieci dystrybucyjnej (w zakresie przyłączenia do sieci gazowej) i zachęcanie ich do wyboru produktów PGNiG (w zakresie m.in. ogrzewania gazowego).

Kampanię będą realizowały spółka PGNiG OD we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest operatorem rządowego Czystego Powietrza. Przeszkoleni konsultanci w biurach obsługi klienta będą pomagali w wypełnianiu wniosków o dotacje do wymiany starych pieców, ale też w weryfikowaniu dostępności sieci gazowniczej - w pozyskiwaniu lub zmianie warunków technicznych przyłączeń.

Prezes PGNiG Obrót Detaliczny zaznaczył, że spółka sprzedaje gaz do ponad 7 mln klientów detalicznych i ponad 300 tys. firm. Podkreślił, że w ramach Czystego Powietrza intensywnie współpracuje z NFOŚiGW - obecnie 45-47 proc. wszystkich wniosków składanych do programu Czyste Powietrze to właśnie wybór gazu.

"Chcemy jeszcze bardziej ten program wspierać. Po pierwsze nasze biura obsługi klienta na terenie woj. śląskiego - wszystkich 14 biur - są do dyspozycji naszych obecnych klientów, zwłaszcza tych, którzy dzisiaj wykorzystują paliwo gazowe wyłącznie w celu przygotowywania posiłków; będziemy zmierzać, aby wybierali gaz również jako paliwo służące do ogrzewania swojego domu" - mówił Mucha.

"Dzisiaj na terenie woj. śląskiego jest 260 tys. kopciuchów - i te kopciuchy muszą zniknąć tak szybko, jak to jest możliwe, przy czym pierwszą graniczną datą jest 1 stycznia 2021 r." - przypomniał, nawiązując do założeń uchwały antysmogowej woj. śląskiego przewidujących, że w tym terminie wymienione powinny zostać wszystkie piece starsze, niż 10 lat i bez tabliczki znamionowej.

"Chcemy doradzać, wypełniać wręcz wnioski w rządowym programie Czyste Powietrze; chcemy wyręczyć naszych klientów w kontakcie z operatorem sieci dystrybucyjnej, a następnie doradzać klientom, jeśli chodzi o wybór naszych pozostałych produktów, a portfolio spółki jest coraz większe" - zadeklarował prezes PGNiG OD.

"Gaz jest najlepszym sposobem w walce o czystą emisję. To nie tylko w zasadzie zerowa emisja pyłów, ale również co najmniej dwukrotnie mniej emisji dwutlenku węgla w porównaniu do pieca węglowego" - zaakcentował Henryk Mucha.

Obecny na uroczystości wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński m.in. przypomniał, że w Polsce jest jeszcze ok. 3 mln kopciuchów, w których często pali się nie tylko węglem, ale też np. odpadami. "Przed nami dużo wspólnej pracy między Funduszem, między samorządem, między PGNiG. (…) Mamy co robić, zaczynamy tu na Śląsku" - podkreślił Sekściński.

Prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski wskazał, że Czyste Powietrze aspiruje do doprowadzenia w ciągu około dekady do redukcji niskiej emisji z ok. 3 mln jednostek, przy założeniu aktywizacji ok. 100 mld zł. Podał, że od inauguracji programu w 2018 r., po jego modyfikacjach w 2020 r. i uruchomieniu tzw. ścieżki bankowej 6 lipca br., złożono w nim ok. 280 tys. wniosków.

"Zbliżamy się więc do ok. 10 proc. założonej ilości 3 mln. Obecnie tygodniowo do programu jest składanych ok. 4 tys. wniosków - znakomita większość z nich pochodzi ze Śląska. Jeżeli 4 tys. wniosków przemnożymy przez ilość styropianu, który idzie za każdym z nich, przez dwie-trzy osoby, które uruchamiają mikrobudowy, to widzimy, że jest to jeden z programów wpływających na rozproszony, ale niewątpliwy boom budowlany" - ocenił Chorowski.

Szef NFOŚiGW zaznaczył, że po decyzji o przystąpieniu do programu, musi następować decyzja o wyborze technologii zastępującej dotychczasowe emisyjne źródło ciepła. "Gaz wydaje się, gdzie tylko jest to możliwe, najbardziej oczywistym rozwiązaniem dlatego, że efekt antysmogowy uzyskiwany jest właściwie natychmiast, a komplikacja techniczna jest stosunkowo niewielka przy bardzo wysokiej pewności dostaw paliwa" - zasugerował Chorowski.

W poniedziałkowej inauguracji programu PGNiG OD w woj. śląskiego wzięli także udział członkini zarządu tego regionu Izabela Domogała i przewodniczący Sejmiku Woj. Śląskiego, którzy mówili m.in. o inicjatywach wojewódzkiego samorządu na rzecz poprawy jakości powietrza i przypominali o jednomyślności radnych (poprzedniej kadencji sejmiku) przy podjęciu uchwały antysmogowej dla woj. śląskiego.

Obowiązująca w woj. śląskim uchwała antysmogowa wprowadziła w 2017 r. m.in. terminy wymiany urządzeń grzewczych. Do 31 grudnia 2021 r. wymienione powinny zostać kotły węglowe eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub kotły bez tabliczki znamionowej.

Do końca 2022 r. wymienione powinny zostać piece (w tym kaflowe) i kominki, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. i które nie spełniają minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

Do końca 2023 r. wymienione mają zostać kotły węglowe eksploatowane od 5-10 lat od daty ich produkcji, do końca 2025r. - kotły węglowe eksploatowane poniżej pięciu lat od daty ich produkcji, a do końca 2027 r. kotły węglowe klasy 3. i 4. certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2012 (kotły klasy 3. certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2002 należy wymienić do końca 2021 r. lub 2023 r. w zależności od daty produkcji).

W poniedziałek rano program PGNiG OD "Prosto po czyste powietrze" zainaugurowano również w woj. podkarpackim, gdzie podobnie obowiązuje regionalna uchwała antysmogowa.

